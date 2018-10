Effet grand cru, effet piquette : focus sur les lignes de fractures électorales de la France des vignobles

L’opposition entre une France rurale acquise au FN et une France des métropoles ayant soutenu Emmanuel Macron s’est imposée dans les représentations et les commentaires. Cette grille de lecture, qui renvoie à la dichotomie entre régions gagnantes et perdantes de la nouvelle donne économique, constitue un cadre interprétatif général de la géographie électorale du pays assez valide et opérant.

Pour autant, toutes les zones périphériques ne sont pas logées à la même enseigne et certaines parviennent à tirer leur épingle du jeu, notamment les littoraux et les lieux touristiques car comme Jean Viard l’a récemment souligné (cf : Redesssiner la France Pour un nouveau pacte territorial.

Fondation J. Jaurès. 2018) l’activité touristique et la valorisation des territoires constituent une dimension majeure pour comprendre les nouvelles dynamiques spatiales.

De la même façon, l’analyse électorale des vignobles permet d’affiner la compréhension de la géographie électorale française. Les orientations politiques de ces terroirs sont loin d’être homogènes. Certains vignobles, très prestigieux et parvenant à exporter à bons prix leurs productions, font figure d’enclaves aisés quand d’autres sont en crise et subissent de plein fouet la concurrence étrangère ou la financiarisation de leur filière. Ainsi, au cœur même d’un espace périphérique agricole, on retrouve la ligne de fracture entre les gagnants et les perdants d’un système économique mondialisé.

1- En Bourgogne, un effet « grand cru » favorable au candidat des Républicains

Dans la prestigieuse Côte de Beaune, le tropisme filloniste du vignoble apparaît très clairement. Le candidat des Républicains est en tête dans quasiment toutes les communes situées dans le périmètre restreint de ce terroir. Les scores oscillent autour de 30% aux extrémités nord (Aloxe-Corton, Chorey-lès-Beaune) et sud (Santenay), mais sont nettement plus élevés dans le cœur de la Côte-de-Beaune. Fillon dépasse ainsi les 40% à Meursault (40,5%), Chassagne-Montrachet (43,2%) ou bien encore à Pommard (45,7%). Le record est enregistré à Volnay : 56,7%. A l’Est, dans l’appellation moins prisée des Hautes-Côtes de Beaune, les villages placent régulièrement François Fillon en tête mais en lui accordant des scores moins élevés.

En remontant en direction du Nord la route des vins de Bourgogne on pénètre dans le terroir mondialement connue de la Côte-de-Nuits. Ici aussi, le candidat de droite enregistre de bons résultats mais qui se situent en deçà de ceux de la Côte de Beaune. Une nouvelle fois, c’est au cœur de ce périmètre que le phénomène est le plus spectaculaire : 50% à Vosne-Romanée, puis autour de 30% à Vougeot, Chambolle-Musigny et Morey-Saint-Denis, communes concentrant l’essentiel des Grands crus. Comme dans la Côte-de-Beaune, les scores sont moins élevés aux deux extrémités de la Côte-de-Nuits.

Hormis l’effet-richesse qui joue le plus dans le cœur de la micro-région, où sont situés les appellations et les domaines les plus prestigieux, la composition de la population influe également. En dépouillant le recensement de l’INSEE, on constate en effet que la proportion d’agriculteurs est la plus élevée dans le cœur de la zone, qui est donc sociologiquement et culturellement la plus typée en termes d’identité viticole. On dénombre ainsi 18,8% d’agriculteurs à Vosne-Romanée et 12,2% à Chambolle-Musigny contre seulement 2,5% à Comblanchien et 0,7% à Corgoloin au Sud de la Côte et de la même façon, 5,1% à Fixin, 1,5% à Couchey ou 0,9% à Marsannay à l’extrémité Nord de ce territoire. Bien que situées dans le périmètre de la Côte de Nuits, ces dernières communes sont également dans la périphérie dijonnaise ce qui leur confère un profil péri-urbain qui se traduit au plan sociologique, on l’a vu, par une faible présence d’agriculteurs et au plan électoral par une audience significative pour Emmanuel Macron. Le candidat d’En Marche ! arrive ainsi en tête à Marsannay, Fixin et Brochon alors que ses scores sont nettement plus limités dans la partie centrale de la Côte de Nuits.