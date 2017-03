Les édulcorants, pas si « light » que ça pour notre santé

Décryptage

Aryanité garantie… Emmanuel Macron a-t-il le nez crochu ? Non, non et non ! Ses photos prouvent le contraire. Et nous disposons d'autres preuves de sa parfaite aryanité.

1789, le retour 2017, l'Europe face au séisme d'une nouvelle Révolution française ? La présidentielle française de 2017 pourrait avoir d'importantes conséquences politiques aussi bien au niveau national qu'à l'échelle européenne et internationale.

Atlanti-culture "Parle-moi d’amour" : du très bon Claudel La reprise de la première pièce de Philippe Claudel, "Parle-moi d'amour", créée en 2008, constitue vraiment une très bonne initiative, car la pièce est plus que jamais actuelle et servie par une mise en scène et une interprétation remarquables.

Soutien psychologique Ces manières d'aider vraiment un ami qui souffre de dépression La dépression est une maladie. Le site TED Ed avance cinq pistes pour aider les patients qui en souffrent. Ces solutions consistent au fait de parler ou de ne pas la prendre comme un signe d'infamie. En parler permet de développer sa connaissance et sa prise en charge.

Bonnes feuilles Craintes, injustices, angoisses : tant d'occasions de se plaindre... Mais pourquoi ? "C’est vraiment trop injuste !" Qui n’a jamais exprimé la plainte de Calimero ? Qui n’a jamais, aussi, pesté contre les bougons qui passent leur temps à formuler leurs griefs ? Saverio Tomasella, psychanalyste, s’adresse ici aux Calimero qui voudraient devenir moins râleurs, ainsi qu’aux proches de ces individus difficiles à vivre. Nous faisons tous partie, plus ou moins consciemment, de cette cohorte d’éternels mécontents. Alors, comment sortir de la plainte ? Extrait du livre "Le syndrome de Caliméro" de Saverio Tomasella, aux Editions Albin Michel (1/2).

Bonnes feuilles "Arabe de service", "beurette vendue" : quand les réseaux sociaux théorise sur le “bon”... et le “mauvais” musulman De Tunis à Paris, une grand-mère et sa petite-fille proposent un regard croisé sur l'islam, la place de la femme, la laïcité, le terrorisme, ou encore la notion d'identité. Extrait de "Le monde ne tourne pas rond, ma petite-fille" de Sonia Mabrouk, aux Editions Flammarion (1/2).