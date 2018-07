Edgar Morin ou comment la haine de soi peut rendre fou…

Edgar Morin fut grand en son temps. Mais c'était il y a très, très longtemps. Il écrivit quelques beaux livres dont certains ne dissimulaient pas ses origines. Vint la guerre d'Algérie qui lui fit aimer le FLN.

Cet amour fut contrarié par les sanglantes exactions commises par ce parti une fois arrivé au pouvoir. Morin élargit alors son champ amoureux aux Arabes. Et quand ça lui parut insuffisant il déclara sa flamme à l'islam.

Une telle passion ne pouvait s'accommoder du stigmate de ses origines. Morin commença à s'en libérer. Avec une série d'articles publiés dans Le Monde : "Moi, Marrane". C'était un début.

L'article contenait des considérations suffisamment ambiguës et en même temps claires pour qu'on comprenne qu'il ne voulait plus être Juif.

Une polémique s'en suivit. Les Israéliens et bon nombre de Juifs s'étonnèrent de cette apostasie voulue et revendiquée. La colère aidant, Morin s'en prit à Israël, qui opprimait les Palestiniens et aux Juifs qui n'aimaient pas les Arabes.

La mue était achevée. Et Morin quitta ce peuple qui n'était pas digne de lui. Restait l'islam. Une religion au charme fascinant. Et il brûla la synagogue pour se prosterner devant la mosquée.

Une victime expiatoire et innocente s'offrait à ses sentiments enflammés : Tariq Ramadan. Un prédateur sexuel? Non! Un prédicateur respecté et talentueux. Qu'il soit en prison remua l'âme sensible de Morin. Car avec lui c'était tout l'islam qu'on emprisonnait.

Il a exprimé sa révolte dans un tweet récent sur les plaignantes qui accusent Ramadan. " A-t-il violé trois femmes ou ont elles violé trois fois la vérité ?". Pauvre Morin. La presse française l'a oublié. Il se console en lisant la presse arabe où ses propos sont à l'honneur.