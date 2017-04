"L'écume des Jours" : un bain de jouvence sur des airs de swing...

THEATRE

L'écume des Jours

de Boris Vian

adaptation : Paul Emond

mise en scène et musique de Sandrine Molaro et Gilles Vincent Kappes

avec Roxane Bret, Maxime Bouteraon, Antoine Paulin



INFORMATIONS

Théâtre de la Huchette

23 rue de la Huchette

75005 Paris

Réservations:01.43.26.38.99,

reservation@theatre-huchette.com

Jusqu'à fin juin, du mardi au vendredi à 21H; samedi 16h et 21h,.



L’AUTEUR

Boris Vian (1929 -1959) fut écrivain, poète, chanteur et musicien de jazz français.

Trompettiste et passionné de jazz, il fonda, en 1939, avec ses frères, son premier orchestre.

Ingénieur des arts et manufacture, parallèlement à son activité chez AFNOR, il écrivait des scénarios et dés 1942 intègra l’orchestre de Claude Abadie.



Sur l’invitation de Simone de Beauvoir et de Jean Paul Sartre, il rejoignit l’équipe de la revue « Temps Moderne », ou il publia ses premiers textes.

Son manuscrit "l’Ecume des jours" échoua au prix la Pléiade décerné par Gallimard.

Dés 1955 il produisit un nombre important de chansons; il créa chez Philips un catalogue de jazz, dont il deviendra directeur artistique.

Réputé pessimiste, Boris Vian adorait l’absurde et le jeu. Il a été l’inventeur de mots devenus cultes, et de machines imaginaires dont le célèbre « pianococktail » , instrument sensé créer des boissons suivant le rythme de la musique.

Il décèda en 1950 lors de d’une représentation au théâtre de « j’irais cracher sur vos tombes ».

Paul Emon qui signe cette adaptation, est auteur et scénariste. Il a récemment créé au Théâtre de Poche l’adaptation de "Mme Bovary" .

THEME

C’est une belle histoire d’amour et d’amitié, dans un univers surréaliste teinté de jazz.

Colin est un jeune homme riche et insouciant, qui partage sa vie avec Chick, son ami et son opposé, ainsi qu’avec son cuisinier Nicolas issu d’un milieu plus modeste que les deux premiers.

Chick, ingénieur , sans fortune, dilapide ses maigres revenu dans une collecion frénétique des œuvres de Jean Sol Patre .

Colin rencontre Chloé ( dont le prénom fait référence à une chanson de Duke Elington ). Ils vont immédiatement tomber amoureux l’un de l’autre et se marier. Mais Chloe va trés vite avoir un nénuphar qui se développe dans son poumon et tomber très malade. Pour la soigner il est nécessaire de lui apporter beaucoup de fleurs. Colin va donc dépenser sa fortune à tenter de la soigner. Ruiné il devra travailler et découvrir alors la dureté de ce monde qu’il ignorait.

C’est un conte à la fois comique et poignant, heureux et tragique, féérique et déchirant.

Au delà de l’histoire romanesque, ce sont les thèmes de l’amour passion, romantique et impossible, mais aussi du travail inhumain qui réduit l’homme à l’état de « machine », et de la maladie qui détruit a petit feu.

Hommage drôle et émouvant à l’imaginaire, à la poésie et à la vie,

L’ensemble est enveloppé de musique jazz , version swing, dont les variations colorent d’une palette, parfois gaie, parfois mélancolique, cette histoire et souligne le rythme du texte.

Cette œuvre, qui fut peu appréciée du vivant de son auteur, a connu son heure de gloire auprès de la jeunesse dans les années 1960-70. Elle est aujourd’hui étudiée dans les lycées.



POINTS FORTS