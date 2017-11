"Des écrivains parlent d'argent" de Fabrice Luchini : Il fait de l'or avec tout ce qu'il touche

La surtaxation des grandes entreprises ne manque pas de piquant: elle pénalise les entreprises qui ont distribué peu de dividendes, et en particulier les entreprises de l'économie sociale et solidaire, sont frappées de plein fouet. Les entreprises qui ont beaucoup distribué devraient en revanche bénéficier d'une opération neutre.

L'idéologie de la transparence Cet autre visage de Wikileaks qu’ont dévoilé les étranges échanges entre les chevaliers de la transparence et Donald Trump Jr

Des échanges entre Donald Trump Jr. et le site de Julien Assange, Wikileaks, avant et après l'élection présidentielle aux Etats-Unis, ont été révélés par le magazine The Atlantic et confirmés par le fils du président américain. Existe-t-il un projet politique qui se cache derrière l'idéologie de la transparence du célèbre site de fuites ?