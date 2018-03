L’économie française ralentit. Faut-il ralentir les réformes ?

Non surtout pas, mais il faut cesser de s’éparpiller, d’ouvrir un « dossier » par jour, même important (prisons, Europe, francophonie…), d’inquiéter pour rien (quotient familial), de faire des promesses sur des assouplissements futurs (demi-part des veuves) ou la répartition d’une « cagnotte » imaginaire… Autrement, la popularité du Président ne cessera de baisser (57% d’opinions défavorables aujourd’hui), ce qui freinera les réformes ou les égarera, pour « plaire » ou « apaiser ».

Quand la croissance économique ralentit, il faut préciser ce que l’on veut, le dire, l’expliquer et cesser de rêver d’être gentil pour tous. Les réformes profitent à tous, bien sûr, mais à très long terme, en augmentant la croissance potentielle : c’est toujours ce qu’elles veulent faire. Autant le dire, et donc l’annoncer : il faut plus de personnes en France qui travaillent dans le privé, plus et mieux formées, plus orientées vers l’exportation. Donc à court terme, il y aura des perdants - ceux qui ne s’adaptent pas assez vite - et des gagnants – les autres !

Oui la croissance ralentit en France, pour de nombreuses raisons. La première, majeure, est mondiale et dépend largement de ce qui se passe, venant des États-Unis, et plus nettement de Donald Trump. Les tensions qu’il fait naître : guerres fiscales, douanières, monétaires, notamment entre États-Unis et Chine, mais aussi Europe, Canada, Mexique… troublent les esprits, les décisions d’investir et d’embaucher, la bourse…

La deuxième raison, temporaire et psychologique, du ralentissement est liée à la séquence des réformes d’Emmanuel Macron lui-même. Oui, il faut rééquilibrer la CSG et faire que son taux monte au détriment des retraités : le taux plus bas du début venait du temps où la pension moyenne était plus faible que le salaire moyen. Il s’agissait alors de taxer moins les revenus faibles des retraités, mais tel n’est plus le cas. La crise a pesé sur les salariés, notamment les jeunes, alors que les clauses de calcul (surtout) et d’indexation des pensions ont soutenu les retraites. Certes, le plan Macron prévoie une baisse des impôts locaux en fin d’année, mais c’est loin. Le mal économique et surtout psychologique est fait.

Le mal économique d’abord. L’Insee le dit dans sa note de conjoncture : « Début 2018, certains indicateurs de climat (des affaires) ont cessé de progresser, notamment dans l’industrie et le commerce de détail, d'autres se sont repliés, dans les services, le bâtiment et le commerce de gros… » Au premier trimestre 2018, les revenus d’activité augmentent, selon l’Insee, de 0,9% contre 0,6% fin2017, soutenus par la baisse des cotisations sociales (-8,5%) mais alourdis (+9,6%) par la CSG des retraités. Il en résulte un ralentissement du revenu nominal à 0,2%, face à une accélération de l’inflation (0,7% avec tabac et alcool), donc une baisse du pouvoir d’achat du revenu disponible brut de -0.4% au premier trimestre. Bien sûr, tout le monde ne fume pas ou ne boit pas, mais le résultat macroéconomique est là, et c’est la CSG politique qui est vue comme coupable !