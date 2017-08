Economie, entreprises, salariés; mais que nous réserve vraiment la loi Travail ?

Quelle est la philosophie générale de la loi Travail ? Vers quel modèle le droit du travail est il en train de se diriger ? Si les détails de la loi ne sont pas encore connus, comment peut on anticiper ses effets, du point de vue économique, du point de vue des entreprises, et du point de vue des salariés ?

Bertrand Martinot : L'idée générale est de donner plus de place à la négociation collective par rapport à la loi.

De ce point de vue, cette loi s'inscrit parfaitement dans le prolongement de la loi El Khomri de 2016 et de la loi Xavier Bertrand de 2008 qui avaient marqué déjà des étapes importantes dans cette direction. Concrètement, il s'agit de donner plus de place au contrat collectif par rapport à la loi, à la réglementation et par rapport au contrat de travail.

Les principaux effets économiques immédiats devraient se traduire par un regain de confiance pour les chefs d'entreprise. de ce point de vue, les dispositions sur le plafonnement des indemnités de licenciement par les prud'hommes est une mesure très simple, mais très forte. Avec ce plafonnement, ce sont quelque 200 000 contentieux chaque année qui se traduiront par moins d'insécurité juridique et financière pour les entreprises.

D'autres éléments de la loi mettront plus de temps à se matérialiser. C'est le cas des dispositions visant à renforcer la négociation dans l'entreprise (il s'agit d'une sorte de révolution culturelle). C'est le cas également de la fusion des institutions représentatives du personnel qui se fera entreprise par entreprise au fur et à mesure des renouvellements des élus, donc sur un cycle électoral (donc quatre ans).

Philippe Crevel : Les ordonnances Travail sont la poursuite de loi El Khomri qui a déjà bougé de nombreuses lignes du droit du travail. Elles reprennent des points qui avaient été éludés ou rejetés faute de consensus au sein de la majorité de l’époque. Elles devraient faciliter les accords d’entreprise au détriment des accords d’entreprise. Elles devraient réduire le nombre des organismes paritaires au sein des entreprises, simplifier le droit du licenciement et barémiser les indemnités de licenciement dans le cadre de recours aux Prud’hommes. Ce n’est pas la grande révolution du droit du travail annoncé par certains. La notion de flexi-sécurité avancée est mise en avant par les promoteurs des ordonnances. Libéraliser notre droit du travail sans pour autant porter atteinte aux droits des salariés tel est l’objectif du Président.

Ces ordonnances sont importantes pour conforter le climat de confiance qui prévaut actuellement, pour démontrer que la France peut se réformer. Même si elles ne sont pas capitales, ces dispositions pourraient amplifier le processus de création d’emplois que nous connaissons depuis plusieurs trimestres. Pour les salariés, les progrès en matière de sécurisation, en l’état de connaissance des ordonnances, peut apparaître faible. Il faudrait que le Gouvernement avance sur la formation continue, sur la lutte contre la précarité professionnelle. Pour le moment, il y a eu quelques promesses mais pas encore de traductions concrêtes.