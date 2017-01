Ecole : messieurs les candidats, lisez Blanquer

LIVRE

L'Ecole de demain

Propositions pour une Education nationale rénovée

Jean-Michel Blanquer

Ed. Odile Jacob

150 p.

19.90€

L'AUTEUR

Depuis juin 2013, Jean-Michel Blanquer, docteur en droit et agrégé de droit public, est le directeur général de l'ESSEC, l'une des plus prestigieuses écoles de commerce de France. Mais auparavant, après avoir enseigné à Tours, à Lille, à l'université Paris 3 et à Sciences po, il a occupé plusieurs hautes responsabilités administratives et scientifiques dans le monde de l'enseignement, dont celui de Recteur d'Académie, celle de Guyane, puis celle de Créteil, et surtout, -car c'est à ce titre qu'il peut formuler des "Propositions pour une Education nationale rénovée"- celui de directeur général de l'Enseignement scolaire au sein du Ministère de l'Education nationale (de décembre 2009 à novembre 2012, Ministre: Luc Châtel).

Sa formation et ses fonctions l'ont conduit à observer de nombreuses institutions scolaires de part le monde, en particulier en Amérique latine et plus spécifiquement en Colombie, pays dont il est fin connaisseur.

Il est également président du groupement d’intérêt scientifique (GIS) "Institut des Amériques" associant 60 établissements dont le CNRS et l’IRD, depuis 2004.

En résumé, il est reconnu comme un acteur majeur du système éducatif français, système dont il connaît parfaitement les rouages à tous les niveaux.

THEME

Ecole maternelle, école élémentaire, collège, lycée, carrière des professeurs, système éducatif : tels sont les 6 chapitres de ce livre (après une brève introduction et avant deux pages de conclusion) qui n'est pas une critique de plus (elles furent nombreuses, inutile d'insister) ni même un cri d'alarme, mais une analyse objective reposant sur 3 piliers. Tous les chapitres sont en effet articulés selon un schéma identique : Ce que nous enseigne l'expérience ; ce que nous enseigne la comparaison internationale ; ce que nous enseigne la science.

Une fois ces trois piliers d'observation présentés pour chaque niveau, l'auteur résume ce qu'il faut faire, en suggérant une méthodologie d'actions, d'abord évidentes et simples, à déployer partout, selon un scénario "fondamental"; puis des propositions novatrices, des tests localisés pour aller plus loin, selon un scénario "optimal". Toutes les propositions sont, en fin de chapitre, résumées en "Mesures clés pour...".

Ces suggestions reposent sur une vision d'avenir pour l'école en France. L' éducation doit faire place à toutes les dimensions de l'homme, équilibrer (le mot revient très souvent) la main et l'esprit, permettre aux enfants et aux jeunes d'acquérir une liberté respectant autrui.

L'auteur insiste sur un point : le temps de l'éducation est un temps long, il faut cesser de produire des réformes insuffisantes et des lois incessantes si l'on veut "bâtir dans la durée une société harmonieuse et une République consolidée".