L'école : cet accélérateur des fractures de la société française

L’enquête internationale PISA de 2015 a une nouvelle fois fait ressortir certaines spécificités du système éducatif français. Parmi tous les pays de l’OCDE, c’est en effet en France que la corrélation entre le niveau social des parents et les performances scolaires des élèves est la plus forte. Alors que notre pays affiche l’un des budgets les plus importants pour l’éducation des pays développés, le déterminisme social pèse toujours très fortement sur la trajectoire scolaire des enfants. De plus, les politiques mises en place (avec les zones d’éducation prioritaire, devenues réseaux d’éducation prioritaire) afin de permettre aux élèves des zones urbaines sensibles (ZUS) d’étudier dans de meilleures conditions matérielles (moins d’élèves par classe, davantage de moyens) ne semblent pas réduire les inégalités ni permettre de remédier aux handicaps de départ des catégories socioprofessionnelles défavorisées.

D’autres travaux scientifiques ont montré la nature inégalitaire du système éducatif français. Ainsi, en 2014, l’Insee a souligné la forte variation du taux d’élèves accusant un retard scolaire d’au moins un an en sixième selon les publics concernés (Brigitte Baccaïni, Benoît de Lapasse, François Lebeaupin et Olivier Monso, « Le Retard scolaire à l’entrée en 6e : plus fréquent dans les territoires les plus défavorisés », Insee Première , n° 1512, septembre 2014.. S’établissant en moyenne à 12,3 % des enfants ayant fait leur première entrée en classe de sixième en septembre 2011, ce taux est très puissamment corrélé à la catégorie sociale des parents, passant de 3,6 % seulement parmi les enfants ayant des parents très favorisés à 20,5 % parmi les élèves issus des milieux socialement les plus défavorisés.

L’écart n’est pas massif entre les enfants étant passés dans le public (12,5 %) et dans le privé (9,4 %). En revanche, la fracture sociale se retrouve au plan territorial, avec un très fort différentiel entre les enfants vivant en ZUS, 21,7 % d’entre eux accusant un retard d’au moins un an lors de leur entrée en sixième, et les élèves vivant hors ZUS (11,6 % seulement). Ainsi, au sein d’une même agglomération, voire d’une même commune, de très fortes disparités peuvent exister d’un quartier à l’autre en termes de performances scolaires. Le poids de l’environnement de proximité vient ainsi renforcer l’effet du milieu social familial. Pour les élèves d’origine sociale défavorisée, le taux de retard en sixième va ainsi passer en moyenne de 17 % dans les quartiers les moins défavorisés à 24 % dans les quartiers socialement les plus fragiles. Dans un contexte marqué par une compétition scolaire de plus en plus acharnée, la réputation d’un établissement ou d’un quartier constitue un paramètre de plus en plus pris en compte par les familles. Il nous faut toutefois observer que, dans les quartiers où une mixité sociale, même relative, existe, les parents des classes sociales plus favorisées peuvent jouer le jeu de la mixité en école primaire et que c’est à partir du collège que se met en place l’évitement scolaire. Cet évitement joue en retour sur la composition sociale du quartier concerné quand, par exemple, les classes moyennes et supérieures le quittent ou le contournent par souci d’offrir de meilleures chances de réussite scolaire à leurs enfants. Ce faisant, elles alimentent un cercle vicieux qui accroît la ségrégation sociale.

La nature inégalitaire du système scolaire français est nettement ressentie par l’opinion. 65 % des Français estiment qu’il n’assure pas à chaque enfant la même chance de réussir sa scolarité (l’égalité des chances à l’école, sondage Ifop pour la Fondation pour l’école, réalisé par Internet auprès d’un échantillon national représentatif de 1 000 personnes les 26 et 27 avril 2018). Cette proportion est encore plus forte parmi les parents d’enfants scolarisés dans le privé (69 % contre 60 % pour ceux ayant leurs enfants dans le public) qui, du fait de ce constat, ont opté pour le privé parce qu’ils pensaient ainsi donner le maximum de chances à leurs enfants. Que deux tiers des Français ne croient plus à la promesse républicaine de l’égalité des chances à l’école en dit long sur la défiance qui s’est progressivement installée à l’égard de l’institution scolaire et sur son image. Cette défiance alimente un sauve-qui-peut généralisé dans les familles françaises. Cela passe notamment par des stratégies de contournement de la carte scolaire, mais aussi par le recours massif au soutien scolaire et aux cours du soir, et par la volonté d’inscrire à tout prix ses enfants dans les établissements les plus prestigieux. Certains acteurs prospèrent sur ce terreau délétère. Alors que la France est l’un des pays qui consacrent le plus important budget public à l’éducation, le marché privé du soutien scolaire est estimé à 2 milliards d’euros par an. Une société comme Acadomia est cotée en Bourse et pèse près de 150 millions de chiffre d’affaires annuel.