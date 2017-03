L'échec de la réforme de l'Obamacare pourrait-il entraîner en cascade une spirale d'impuissance politique pour Donald Trump ?

Beaucoup de Républicains (28 représentants) ont l’intention de ne pas soutenir cette réforme. Quelles pourraient être les conséquences pour les différentes actions de Donald Trump si celle sur le système de santé est bloquée ?

Jean-Eric Branaa : A la fois tout et rien. Donald Trump peut continuer à gouverner, même si cette loi ne passe pas.

Mais sa crédibilité personnelle est mise en cause. Durant sa campagne, il a annoncé qu’il allait mettre fin à l’Obamacare, il a même annoncé que ce serait pour quelque chose de plus gros, de plus fort et de moins cher que ce que les gens pouvaient imaginer. Il y a donc aujourd’hui une très grosse attente autour de cette loi.

Trump fait-il face à une fronde au sein de son parti ? Cette dernière pourrait-elle s'élargir à d'autres sujets, quel pourrait être le point de bascule de la part de ses actuels soutiens ?

On peut parler de fronde, car durant sa campagne, il n’a pas eu le soutien du Parti Républicain . N’oublions pas que 95 % de ceux qui sont élus aujourd’hui ne l’ont pas soutenu, ce qui ne l’a pas empêché d’être élu. Ces gens-là l’accusent de ne pas être un Républicain. Au sein de ce groupe, il ya deux sous-groupes à la manœuvre :

les plus modérés (appelés « l’establishment » ) qui considèrent que cette réforme est injuste parce qu’elle touche aujourd’hui de plein fouet les plus fragiles ,et en particulier les personnes âgées, qui pourraient avoir une explosion de leurs primes d’ici 2020 (de 1700 Dollars à l’année, à 14 000 dollars) .

les plus conservateurs (appelés « Freedom Caucus », ou caucus de la liberté) ; ce groupe s’est créé à la suite du Tea Party, et refuse toute forme d’imposition supplémentaire sur les entreprises et sur les contribuables ; ils considèrent que le Trumpcare ne change pas de l’Obamacare, et que cela crée de nouveaux impôts ; ils veulent donc que Trump revienne à plan plus conforme à ce qu’il avait annoncé.

Comment le Président américain peut-il réagir à cette situation ? Quelles stratégies s'ouvrent à lui pour sortir de cette impasse politique qui se profile ?

On le voit depuis plusieurs jours, puisque Trump fait comme d’habitude dans sa stratégie : il brandit la menace. Il a monté le ton vis-à-vis d’une élue , il a pris le peuple à témoin, dans plusieurs interventions publiques et privées (tweets), et pour lui, les Républicains qui voteront contre se mettront en opposition à leurs promesses, car il estime qu’ils ont été élus sur son programme. […] Selon lui ils devraient alors démissionner.

Il a une marge de manœuvre très limitée, comme pour tous les présidents américains. S’il n’obtient pas la majorité, ce qu’il semble se définir actuellement, sauf coup de théâtre (ce qui est déjà arrivé par le passé) , il sera obligé de recommencer, d’enlever des dispositions qui posent problème aux conservateurs, notamment les prestations minimales d’Obama (prise en charge d’hospitalisation, des cas d’avortements et de la contraception), et cela pourrait être une solution pour sortir de l’impasse.