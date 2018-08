Ebola en RDC : toutes ces raisons qui expliquent pourquoi l'épidémie n'est toujours pas endiguée

Stéphane Gayet : Il s'agit de la deuxième épidémie de 2018 en République démocratique du Congo (RDC, ancien Zaïre). La première épidémie de 2018 (et la neuvième épidémie en RDC depuis 1976) avait commencé début avril – mais elle n'avait été signalée que début mai - dans la province de l'Equateur, qui se trouve au Nord-Ouest, du côté de la République du Congo (RC ou Congo dit Brazzaville), et avait été déclarée comme terminée fin juillet. C'est plus précisément la zone sud-ouest de cette province qui avait été atteinte, dont la ville de Mbandaka (1,2 millions d'habitants) située près de la frontière avec la RC.

Plus de 3000 personnes avaient été vaccinées. Cette première épidémie de 2018 avait fait 33 morts, sur 54 cas signalés. Mais début août, une nouvelle épidémie débutait (la dixième épidémie en RDC depuis 1976), cette fois au Nord-Est, dans la province du Nord-Kivu, située du côté de l'Ouganda. Cette épidémie est toujours en cours, avec un dernier bilan de 75 morts, sur 111 cas signalés. Depuis le 8 août, 4130 personnes ont été vaccinées et des traitements curatifs ont été administrés. 2445 personnes, qui ont peut-être été en contact avec une personne malade, sont suivies. Cette épidémie frappe la région de la ville de Beni dans le Nord Kivu ; or, située non loin de la frontière ougandaise, c'est une zone de conflits : des groupes armés ougandais menacent les civils. Par chance, le principal foyer épidémique se trouve dans la bourgade rurale de Mangina, située à 30 km au Sud-Ouest de Beni et qui est encore épargnée par ces groupes armés. Mais c'est une menace très sérieuse sur le contrôle de l'épidémie.

L'historique résumé des épidémies de fièvre Ebola depuis 1976

La fièvre hémorragique virale (FHV) à virus Ebola a été identifiée pour la première fois, déjà en RDC, en 1976, à l'occasion de deux foyers épidémiques simultanés, dont l'un se situait à Yambuku, près de la rivière Ebola, au Nord-Ouest du pays, dans la province du Mongala. La rivière Ebola est un sous-affluent du grand fleuve Le Congo. Elle s'écoule d'Est en Ouest au Nord-Ouest de la RDC, du côté de la République centrafricaine et de sa capitale Bangui. On a ensuite déploré plusieurs épidémies de 1976 à 2014. Les pays les plus atteints ont été la RDC, le Gabon, l'Ouganda et le Soudan du Sud. Il est frappant de constater que tous ces pays se situent dans la zone dite de forêt équatoriale, qui s'étend d'Ouest en Est du Gabon et de la Guinée équatoriale à l'Ouganda. On pense que cette gigantesque forêt constitue le réservoir principal de virus (plus exactement certains animaux de cette forêt : chauves-souris principalement, et singes secondairement). Précisons à ce propos que le virus de Marburg (ville d'Allemagne où il a été découvert), qui est proche du virus Ebola, provient lui aussi de cette immense région (singes verts d'Ouganda). Mais la grande épidémie à virus Ebola, qui a sévit en 2014 et 2015 (au sens large de 2013 à 2016), s'est écartée de la forêt équatoriale en direction du tropique du Cancer, pour sévir en Afrique de l’Ouest. Cette grande épidémie à virus Ebola a été la plus importante et la plus complexe depuis la première de 1976. Elle a provoqué plus de décès et comporté plus de cas que la somme de toutes les précédentes épidémies, soit un peu plus de 11 000 décès et un peu moins de 30 000 cas. Cette épidémie a eu également comme particularité de s’être propagée d’un pays à l’autre, en partant de la Guinée (occidentale) pour toucher la Sierra Leone et le Libéria, mais en épargnant la Côte d'Ivoire. C'est depuis ces années 2014 et 2015 que nous nous sommes préparés à accueillir des cas de fièvre Ebola (de nombreux dispositifs ont été mis en place et de nombreuses formations ont été effectuées), la FHV à virus Ebola devenant un nouveau risque infectieux pour la France (mais précisons que les fièvres hémorragiques africaines sont à déclaration obligatoire depuis plus longtemps).

Les leçons tirées de la grande épidémie à virus Ebola en 2014 et 2015

La grande épidémie de fièvre Ebola en 2014 et 2015 nous a servi de leçon. Car, étant donné que, jusqu'en 2014, les épidémies successives de fièvre Ebola n'avaient sévi que dans des pays d'Afrique équatoriale et n'avaient donné lieu qu'à des foyers très localisés et de durée assez brève, ni l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ni les Etats membres de l'OMS n'étaient particulièrement inquiets jusqu'alors vis-à-vis du risque lié à ce virus Ebola. Certes, on connaissait sa grande contagiosité et son taux de létalité (nombre de décès divisé par le nombre de cas et multiplié par 100 : 40 à 80 % en l'occurrence, ce qui est énorme). Mais on pensait qu'il ne pourrait pas survenir d'épidémie dans un pays développé, car les flambées épidémiques en Afrique équatoriale étaient de toute évidence largement favorisées par des habitudes culturelles allant à l'encontre de la prévention aseptique la plus élémentaire ainsi que par une organisation sanitaire et un niveau de soins primaires plus que rudimentaires. Mais quand on a vu cette grande épidémie menacer potentiellement au Nord le Sénégal et le Mali, et à l'Est la Côte d'Ivoire, quand on a constaté son ampleur, sa létalité et sa vitesse de propagation, il y a eu un afflux de capitaux et de professionnels de santé pour s'évertuer à juguler cette grande épidémie.