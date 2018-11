Earth BioGenome, le projet qui vise à séquencer le génome de chaque animal et plante connus

Atlantico : Quels sont les enjeux d'un tel projet ? En quoi cela pourrait-il aider l'espèce humaine à se prémunir des changements climatiques ?

Hervé Seitz : Comme souvent, il est à peu près impossible de prédire quelles seront les découvertes que ces données rendront possibles, mais il est à peu près garanti qu'il y en aura beaucoup. Si on regarde, rétrospectivement, ce que le séquençage des premiers génomes animaux a apporté, autour de l'an 2000 (les génomes de la Souris, du Rat, de l'Homme, du Nématode, de la Drosophile), on s'aperçoit qu'ils ont accéléré de manière incroyable les progrès de la recherche dans des directions extrêmement diverses. Beaucoup d'analyses qui, avant séquençage du génome, prenaient des mois de travail expérimental (avec les limitations de la pratique expérimentale : la sensibilité aux contaminants, qui affecte la reproductibilité ; la manipulation de produits toxiques ; la difficulté d'interprétation de résultats qui tombent souvent très près des limites de détection des appareils ; ...), se fait maintenant de manière rapide, reproductible, et facilement interprétable, par des analyses informatiques sur les génomes.

Chercher un gène dans un génome, c'était des semaines de travail à l'époque, c'est devenu une simple recherche de chaîne de caractères (un peu améliorée) dans un texte ... Et outre l'accélération de domaines de recherche déjà existants, la connaissance des séquences de ces génomes a même fait apparaître des sujets entiers, dont on ne soupçonnait pas l'existence. Je peux vous citer mon domaine de recherche principal (des régulateurs de l'expression des gènes, qu'on appelle « microARN ») : si les génomes de ces quelques espèces n'avait pas été disponibles en 2001, quand la diversité des microARN a été découverte, on les aurait pris pour des fragments de dégradation d'ARN plus longs, comme on l'avait toujours fait pour les petits ARN depuis des décennies. C'est la connaissance de la séquence des génomes qui a permis de regarder quels étaient les gènes de ces microARN, de remarquer des caractéristiques communes, qui témoignaient de mécanismes régulés dans la production de ces ARN, qui n'étaient donc pas de simples produits de dégradation aléatoires - et c'est ainsi qu'un domaine de recherche est né, qui occupe maintenant des centaines de laboratoires partout dans le monde, et qui a apporté des connaissances qu'on n'aurait jamais soupçonnées quelques années plus tôt ...

Et réciproquement, peut-être que les espoirs qui sont formulés maintenant seront déçus une fois que ces génomes seront séquencés : on aura trouvé plein de choses auxquelles on n'avait pas pensé, mais on aura peut-être échoué à trouver ce qu'on pensait y trouver. Dans le cas qui nous intéresse, les promoteurs du projet déclarent effectivement que la connaissance de tous ces génomes aidera à comprendre les mécanismes d'adaptation à l'environnement, ce qui pourrait aider à enrayer l'extinction des espèces. Je suis très dubitatif sur chacune de ces deux étapes du raisonnement : empiriquement, on voit bien que la connaissance des génomes déjà séquencés est loin de nous permettre de comprendre simplement les mécanismes biologiques (la recherche en biologie sur la Souris ou l'Homme ne s'est pas arrêtée, tout n'a pas été magiquement compris, à compter du jour où leurs génomes ont été séquencés ...) ; et même si on comprenait le contrôle génétique de l'adaptation, j'imagine difficilement qu'on puisse mettre ces connaissances à profit pour sauver des espèces à grande échelle (il faudrait faire des OGM de chacune de ces espèces, pour leur apporter ce qu'on estime suffisant pour s'adapter - mais même si ça marchait, aurait-on vraiment sauvé l'espèce, ou ne l'aurait-on pas plutôt remplacée par une espèce artificiellement modifiée ?...).

Quoiqu'il en soit, si cet objectif-là n'est pas atteint, il est très probable que d'autres, qu'on ne saurait même pas imaginer maintenant, le soient. L'histoire de la science nous montre que ce genre de progrès technologique aboutit très souvent à des découvertes inattendues (en biologie, mais aussi en astronomie, en chimie, ...) : l'étendue de notre ignorance est immense, et les ruptures technologiques permettent souvent de lever le voile sur des domaines inconnus. Parce qu'il y a les choses qu'on sait, il y a les choses qu'on ne sait pas, et il y a l'immensité des choses « dont on ne sait pas qu'on ne les sait pas » : il faut de nouveaux outils et de nouveaux modes de pensée pour découvrir qu'il y a ces choses à découvrir ...