Dynamique et sachant faire preuve d’autorité mais peu rassurant et ne comprenant pas vraiment leurs préoccupations : Emmanuel Macron vu par les Français après TF1

Atlantico : Quels sont les traits d’image d’Emmanuel Macron auprès des Français ?

Jean-Daniel Lévy : En dehors de la confiance exprimée à l’égard d’Emmanuel Macron, quelques traits d’image caractérisent le Président : le dynamisme, l’autorité, la représentation de la France à l’étranger, le courage, le fait de savoir où il va, ainsi que sa capacité à tenir ses engagements. Au moins un Français sur deux partage cette opinion.

Les jugements sont plus mitigés concernant sa compétence, son caractère sympathique, sa capacité à avoir des bonnes idées pour la France, son honnêteté, sa capacité à réformer le pays dans le bon sens, sa crédibilité et encore sa capacité à bien diriger la France.

Enfin Emmanuel Macron n’apparait rassurant et comprenant bien les préoccupations des Français que pour un tiers des personnes interrogées.

Il est ainsi frappant de remarquer que le déficit d’expérience initial ne touche pas le Président. Pas plus que son âge ne semble être un structurant d’opinion. Le régalien et le symbolique (auquel réfère parfois Emmanuel Macron) – notamment incarné par la représentation de la France à l’étranger – lui sont reconnus. Aux yeux des personnes interrogées la cohérence d’image du Président repose sur le fait qu’il a une forme de constance. En revanche, l’empathie et la proximité ne lui sont que très modérément accordés. S’il est jugé sympathique par près d’un Français sur deux, il ne semble pas – selon eux – bien comprendre les préoccupations des Français.

Notons enfin la confrontation de différents regards : Emmanuel Macron est considéré comme courageux, sachant où il va… sans pour autant être pleinement rassurant. Tout se passe comme si, et on le voit à travers d’autres enquêtes, les Français n’émettaient pas (plus ?) de doutes à l’égard du Président mais plus dans la finalité et les conséquences de la politique qu’il impulse.

Assez logiquement les proches de La République En Marche portent des jugements on ne peut plus positifs à l’égard de « leur » Président. Dans un environnement d’opinion où il est surtout question de politique économique, observons les regards laudateurs des proches des Républicains. Mis à part la capacité du Président à bien comprendre les préoccupations des Français, Emmanuel Macron est affublés d’attributs on ne peut plus positifs par une majorité, parfois nette, de proches de la formation politique de droite.

De leur côté les proches du PS, s’ils émettent des opinions plus positives que la moyenne des Français interrogés, sont plus mesurés dans leurs jugements. A titre de comparaison, notons que les traits d’image fréquemment associés à Emmanuel Macron (dynamisme, autorité…) correspondent à ceux dont était lui aussi affublé Nicolas Sarkozy, les distinguant de François Hollande, particulièrement jugé sympathique et honnête par les Français. Notons que ces trois Président ou ex-Présidents comptent parmi leurs points forts la capacité à bien représenter la France à l’étranger.