Durée du travail : et la catégorie sur la plus haute marche du podium est…

Les différences sont flagrantes entre travailleurs indépendants, travailleurs salariés (du privé et du public), puis entre salariés du privés et fonctionnaires.

La durée de travail est la plus élevée pour les indépendants

Les données diffusées par la DARES montrent que, en 2017, les travailleurs indépendant travaillent en moyenne 45,6 heures par semaine, sans distinction entre deux qui travaillent à temps plein ou à temps partiel.

Dans le même temps, les travailleurs salariés, à temps plein et à temps partiel confondus, travaillent en moyenne 36,1 heure par semaine. Un bel écart de 9 heures sépare les indépendants des salariés.

Si l’on distingue selon que le travail est à temps plein ou à temps partiel, les écarts de durée de travail sont hétérogènes. Ainsi, pour les seuls travailleurs à temps plein, les indépendants travaillent en moyenne 50,5 heures par semaine en 2017, tandis que les salariés travaillent 39,1 heures par semaine, soit plus de 11 heures de travail d’écart. A l’inverse, pour les travailleurs à temps partiel, les salariés travaillent 23,2 heures par semaine, contre 19,3 heures pour les indépendants. Dans ce cas, ce sont les indépendants qui travaillent en moyenne un peu moins de 4 heures que les salariés. En effet, il n’est pas rare que les travailleurs indépendants à temps partiel cumulent par ailleurs une activité salariée ce qui leur laisse, par effet de ricochet, moins de temps pour leur activité d’indépendant.

La durée de travail annuelle poursuit la même logique que la durée hebdomadaire. Les indépendants à temps plein sont en moyenne au travail 2 314 heures par an, contre 1 690 heures pour les salariés. En revanche, pour les travailleurs à temps partiel, les salariés sont au travail 989 heures par an, contre 848 heures pour les indépendants. Tous travailleurs et tous rythmes de travail confondus, la durée annuelle moyenne de travail est de 1 617 heures : si l’on ne prend que les travailleurs indépendant, cette durée annuelle est de 2 080 heures.