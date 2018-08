La dure épreuve de la chimiothérapie

Le 22, nous sommes à Paris, prêts à l’affrontement.

Tous ces bons moments passés à Minorque ont fait oublier, pour un temps, les dégâts collatéraux de la chimio, qui continuent de s’installer.

Les ongles d’Isabelle se délitent, cassent, se dédoublent ou se fendent. Elle tente bien de les oindre de divers produits nourriciers, mais rien n’y fait. Elle a toujours occasionnellement des nausées et les aphtes qui tapissent régulièrement sa muqueuse buccale semblent avoir pris racine. L’arrivée à Boulogne, dans le centre d’administration de la chimiothérapie, commence par une visite au bon docteur YO. C’est constamment un délice de rencontrer cet homme, par ailleurs très ponctuel, qui nous injecte littéralement une dose d’optimisme avant que nous allions rejoindre, au sous sol, le confortable siège qui attend Isabelle, cerné par l’attachant personnel dont les gestes sont toujours sûrs, attentionnés et prévenants.

La séance dure presque trois heures. Je ne veille pas à ses côtés d’autant que, dans sa position allongée, elle sombre immanquablement dans un petit sommeil réparateur entre deux chapitres de son livre ou deux articles de son magazine.

Je vais me promener dans le quartier, bercé par mes oniriques pensées en direction desquelles je tente de créer un lien avec le réel. Cela me conduit d’une agence de voyage à un magasin de moto ou une boutique de décoration. Je pose finalement mon errance à la terrasse d’un café, m’installe à une petite table et je regarde tous ces passants qui ont globalement, c’est certain, un petit ou un gros boulet à traîner… Parfois, on peut le suspecter sur leurs visages inquiets. D’autres fois, non. Seraient ils exempts de tout accident de la vie ? Sans doute pas, mais ceux là ont la capacité d’afficher à la commissure de leurs lèvres cette petite virgule qui donne le change.

Deux ou trois thés plus tard, je retourne à la clinique pour retrouver ma princesse. Il lui restait un programme de « rinçage » à effectuer. Une demi-heure que nous passons à commenter les minutes écoulées. Les siennes et les miennes.

Etonnant sentiment ressenti pendant cette perfusion. Isabelle a l’impression que l’on déverse en elle une armée de snipers, ayant pour mission de tirer à vue sur toute cellule cancéreuse qui passe. Quelle prouesse ! Comme un chien de chasse qui flairerait dans les sous bois pour débusquer le gibier tapi sous les bruyères, et mordrait avant que la victime n’ait pu prendre l’envol salvateur…

Après tout, voilà une occasion de souhaiter bonne chasse à tous ces distributeurs de toxines, rois de la contraception forcée et de la réduction des douleurs.

Nous ressortons heureux que cette deuxième session soit terminée. Nous filons fêter cela en cédant à l’appel insistant d’une petite pâtisserie, avant qu’un éventuel véto physiologique, consécutif à la petite séance qui vient de s’achever, ne se manifeste éventuellement.