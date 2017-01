Le duel Hamon-Valls c’est "le revenu pour tous" contre "la loi Travail". Deux mondes pour deux gauches inconciliables

Le vote démocratique accouche toujours de résultats surprenants mais qui semblent après coup, très logiques.

En opposant Benoit Hamon à Manuel Valls, le second tour de la primaire de gauche ne pouvait pas marquer avec autant de clarté. Le clivage entre les deux gauches qui constituaient la majorité avec laquelle François Hollande devait gouverner et dont les antagonismes l‘ont finalement conduit dans le mur.

Benoit Hamon et Manuel Valls symbolisent ces deux gauches que François Hollande avait réussies à réunir pour se faire élire et qui se sont révélées inconciliables et suicidaires.

Hamon et Valls appartiennent à la même famille mais tout les oppose : leur culture, leurs références idéologiques, leurs socles de socio-partisans, leurs projets, leurs ambitions.

Ce duel va permettre de compter qui, au sein du parti socialiste pensent encore qu’un autre monde est possible et ceux qui croient qu’il vaut mieux s’adapter à celui se met en place.

Benoit Hamon estime que la gauche est faite pour changer le monde. Son projet emblématique serait d’instituer un revenu universel de base. Soit 750 euros par mois pour tout le monde sans aucunes obligations ou conditions. Le revenu universel tel qu’il est présenté par Benoit Hamon part de l’idée que la productivité du travail va devenir tellement forte qu’il n’y aura pas de travail pour tout le monde, les milieux libéraux, chrétiens, protestants notamment ont souvent agité une idée identique, partant du principe que les hommes pourraient connaître une sorte de paradis sur terre et vivre des fruits de la nature. Mais à une condition, abandonner toute autre forme d’aides sociales.

Benoit Hamon a mille fois expliqué que ce revenu universel bénéficiait aux SDF comme aux très riche, au très jeunes comme au senior. L'idée est évidemment sympathique, mais idyllique.

Brute de fonderie, cette mesure est inapplicable, car elle n'est pas finançable. Elle couterait au bas mot 400 milliards d’euros. Le seul moyen d’en alléger le coût serait de supprimer en même temps les allocations sociales et les prestations de toute sorte. Beau débat en perspective si on commence à toucher à cet édifice. Démonter le modèle social, c’est démonter une centrale nucléaire. Ce serait tellement compliqué et dangereux que Benoit Hamon n’en a jamais parlé.

Mais le revenu universel porte en lui même un autre effet. En proposant un revenu minimum sans obligation de travail, il dissuade de travailler de fournir un effort de création et il oblige chacun à assumer une responsabilité de s’assurer. Benoit Hamon a beau expliquer que l‘homme qui possède la garantie de survivre pour passer son temps à se former, à se distraire ou à fournir un travail qui ne sera plus un moyen de gagner de l’argent mais une forme de vie.

Cette réforme structurelle accouche d’une société qui serait fondée sur autre chose que le travail, l’effort, l’investissement, mais plutôt sur la jouissance du temps qui passe.