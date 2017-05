La droite a-t-elle les talents et les idées pour être à la hauteur du Big Bang de la présidentielle 2017

Atlantico : La droite est-elle capable de proposer quelque chose qui soit à la hauteur du marasme qu'a représenté pour elle cette élection présidentielle ?

Tristan Quinault-Maupoil : Deux questions sont posées à la droite : celle du projet et celles des personnalités qui le porteront. Pour ce qui est des personnalités, il est vrai que la droite a une certaine difficulté à se renouveler et à présenter des personnages nouveaux. Bruno Le Maire en a fait le constat à la primaire, et il en a été de même pour Nathalie Kosciusko-Morizet, et pourtant ils sont déjà dans la vie politique depuis un certain nombre d'années. Ces candidats qui se présentaient comme ceux du renouveau ont fait un score très faible (de deux et quelques pour cent chacun).

Cela s'explique en partie par le fait que l'électorat de droit privilégie des personnalités qui sont des compétences, une expérience.

Toutefois on constate que plusieurs ténors LR on dédicé de quitter l'Assemblée. Et ce depuis les régionales de 2015. Quasiment à chaque ce sont des trentenaires qui ont pris le relai. Ils sont encore inconnus mais c'est de là début d'un renouvèlement par la base.

Pour ce qui est des idées, elle a la capacité à parler de certains sujets « modernes ». On l'a vu lors de la primaire, par exemple avec la question de l'économie numérique qui occupait une place importante chez un certain nombre de candidats. On aborde une nouvelle phase avec l'élection d'Emmanuel Macron. On va voir lors des législatives si la droite est à la fois capable de porter un projet qui est nouveau et des personnalités nouvelles. Il est évidemment très compliqué d'inventer un nouveau projet en un mois de temps. Et il est difficile également de trouver des nouvelles figures pour leur faire porter un projet dans le même laps de temps. Et dans tous les cas, il sera difficile de rivaliser sur ce point avec la situation incroyable que devrait proposer Emmanuel Macron et son mouvement.

Comment malgré ce scénario idéal pour le nouveau président et malgré le « traumatisme » de la candidature Fillon, la droite peut-elle malgré tout encore mobiliser ?

On peut être tenté de dire que face à un candidat de la République qui a 39 ans, il faut essayer de le concurrencer sur le terrain du jeunisme ou de la modernité – qui est parfois une fausse modernité – dans une forme de course à l'échalote. Il est vrai que le désir d'alternance et de renouvellement existe à droite. Mais la droite a payé l'échec de François Fillon. Son échec personnel (celui des affaires) mais aussi celui d'un projet qui regardait trop vers l'électorat de droite et pas assez vers l'extérieur. Mais quand on regarde les sondages d'hier soir, on observe qu'il existe un souhait de cohabitation. Emmanuel Macron n'a donc pas élu parce qu'il est jeune : il a été élu parce qu'il y a eu un certain nombre d'alignement de planètes en sa faveur. Son élection n'est pas une prime à la modernité. Évidemment au sein de son électorat, cela a marché, mais la solution pour le concurrencer, cela ne serait pas le copier et envoyer quelqu'un de plus jeune que lui. Il faut faire quelque chose de cohérent, c'est ce que revendique le programme de François Baroin : c'est à la fois une partie du programme de François Fillon et à la fois des mesures qui ont fait le succès de la droite comme les heures supplémentaires défiscalisées. Ce n'est pas simplement tout réinventer de A à Z. Les électeurs de droite sont toujours là, ils attendent d'être rassurés, car ils ont été désorientés lors de la présidentielle par François Fillon.