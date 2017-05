La Droite a perdu des jeunesses: elle doit reconquérir la jeunesse

Il souffre peut-être de troubles de conduite sans même que vous ne le sachiez. Les psychopathologies sont bien plus répandues que l'on ne le croît parmi les plus jeunes, mais sont rarement diagnostiqué. La faute à un sujet encore considéré comme "trop sensible".

Small is beautiful, dans le cadre des Nanotechnologies, on devrait même dire very small is very smart ! Les Nanos cultivent le paradoxe de l’infiniment petit, 0,000000001 mètre et de l’infiniment profitable. Leurs domaines d’applications industrielles sont nombreux.