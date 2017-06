Droite ou gauche, qui est la famille politique la plus démunie sur le plan des idées face au raz de marée République En marche ?

Atlantico : Quels sont les points sur lesquels la droite d'une part et la gauche de l'autre vont pouvoir s'opposer à coup sûr à Emmanuel Macron, y compris chez les "constructifs" ? Quelles sont les thématiques politiques sur lesquelles les différentes oppositions vont pouvoir réagir face à LREM ?

Maxime Tandonnet : L’élection à la présidence de la République d’Emmanuel Macron remonte à un peu plus d’un mois et les élections législatives n’ont pas encore eu lieu. Le chef de l’Etat nous dit-on, a réalisé un « sans faute » sur sa communication, notamment internationale. Mais il est difficile d’anticiper sur ce que sera son quinquennat et comment les oppositions vont devoir se positionner par rapport à lui. Nous assistons en ce moment à une déflagration sans précédent se traduisant par la désintégration de la classe politique.

Les électeurs semblent avoir une seule idée en tête : la table rase. ¨Pour l’instant, LREM est le réceptacle de cette grande vague nihiliste soulevée par l’euphorie médiatique de l’élection de M. Macron. Une force centrale sortie de rien et réunissant des personnalités aussi disparates peut-elle devenir le socle d’une nouvelle réalité politique ? Seule l’expérience permettra de le dire. Les oppositions ne pourront retrouver une identité qu’en fonction de la suite des évènements. Le danger est évidemment une poussée des extrémismes contre la force centrale que représente LREM et le succès de positions démagogiques et irréalistes à droite comme à gauche. Pour éviter ce scénario catastrophe mais vraisemblable, les oppositions modérées devront se réinventer totalement. Par le plus grand des paradoxes, LREM, censé incarner la recomposition est une force conservatrice, reflétant l’attente des milieux privilégiés, mais qui ne propose aucun changement fondamental sur la démocratie nationale et de proximité, le fonctionnement des institutions, l’organisation et le fonctionnement de l’Europe, l’Education nationale. Il appartient aux oppositions de s’emparer du besoin de transformation en profondeur de la société sur ces sujets.

Christophe Bouillaud : Pour la gauche, du moins celle qui sera non ralliée à Macron, il y aura d’abord et avant tout ce qui concerne le marché du travail. Il serait vraiment très étonnant que les réformes du marché du travail d’ores et déjà annoncées par le gouvernement ne provoquent pas un rassemblement des forces de gauche non ralliées au gouvernement autour de la défense du « monde du travail ». Cela devrait d’ailleurs impliquer des repositionnements de la part des syndicats. Les syndicats radicaux (CGT, Sud) devraient être de la bataille, mais est-ce que le principal syndical réformiste, la CFDT, va accepter ou non les réformes proposées par le gouvernement Macron ? Tout montre que le gouvernement veut éviter d’aller à l’affrontement avec tous les syndicats, mais en même temps, vu la radicalité des propositions qui ont filtré, il est possible que le gouvernement réussisse même à refaire l’unité perdue du monde syndical. Un autre miracle «macronien » en perspective donc.

Par ailleurs, la gauche non ralliée devrait se retrouver pour défendre le « modèle social français » plus généralement, en s’opposant à tout ce qui ferait de la France un pays néo-libéral comme les autres. La prétention de faire de la France un autre Danemark se heurtera rapidement aux réalités d’un grand et vieux pays de 68 millions d’habitants. On le verra sans doute sur les questions de Sécurité sociale, de retraite, de minimas sociaux, mais aussi de conception générale de l’économie. Tous les tenants à gauche d’une politique économique plus keynésienne vont se cabrer contre le virage « ordo-libéral » ou « flexisécuritéraire » proposé par E. Macron.

En outre, malgré la présence de Nicolas Hulot au gouvernement, la partie écologiste de la gauche devrait réagir très fort si des décisions trop productivistes ou pro-nucléaires sont prises. Chaque grand projet, comme l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes bien sûr, sera l’objet de contestations très dures. La présence de beaucoup de personnes liées à des lobbys productivistes dans l’actuelle sphère du pouvoir risque de provoquer pas mal d’oppositions. L’insistance sur l’honnêteté et sur la transparence constitue d’ailleurs un piège pour le pouvoir actuel : il suffira qu’un député, un ministre ou un conseiller de ministre se montre trop proche d’un intérêt inavouable prêt à sacrifier la santé des citoyens, la sécurité des consommateurs ou l’avenir de la planète pour quelque profit immédiat d’une société cotée en bourse pour que cela tourne à l’aigre.

Enfin, il est aussi possible que la gauche non ralliée se réveille sur la question des libertés publiques, que ces questions portent sur des problématiques anciennes de procédure pénale, de prison, etc. , ou nouvelles autour des libertés numériques. Jusqu’ici, le PS a fait bon marché des libertés publiques au nom de la nécessaire lutte contre le terrorisme. Il faut se rappeler les votes successifs des lois d’état d’urgence depuis 2015, et la solitude des très rares opposants même à gauche. Il se peut que ce qu’il restera du PS à l’Assemblée en vienne dans l’opposition à se rappeler qu’il fut un temps, certes lointain, où il s’est lui-même appuyé sur la Ligue des Droits de l’Homme pour construire son projet politique. Il en va de même de la défense des droits fondamentaux des étrangers présents sur notre territoire ou de celle de ceux des minorités visibles. Cette redécouverte des droits de l’homme et plus généralement des formes ordinaires de l’oppression étatique par l’opposition de gauche sera d’autant plus facile que le gouvernement Macron continuera à gérer les manifestations de rue opposées à sa politique comme les précédents gouvernements socialistes de M. Valls ou de B. Cazeneuve. La manière actuelle d’assurer le maintien de l’ordre comporte en effet, comme l’ont noté les spécialistes de la question, un fort risque d’affrontements violents.

Bref, une gauche non ralliée à Macron aura de quoi s’opposer. A l’autre bout de l’échiquier, il va de soi que le Front National n’aura guère lui non plus à forcer son talent pour dénoncer ce qu’il appellera la capitulation de Macron et de LREM au profit d’objectifs européens. Cela fera partie du jeu d’opposition binaire entre le FN et LREM. Probablement, LREM considérera sa propre démarche d’autant plus juste que le FN tiendra des propos acides à son égard, et inversement.

En revanche, la droite républicaine va avoir plus de difficultés à trouver des lignes d’opposition. En effet, la politique économique qu’entend suivre E. Macron parait au moins aussi libérale que celle proposée par F. Fillon. Elle l’est même plus par certains côtés, puisqu’elle vise à remettre entièrement à plat tout le « modèle social français » dans un esprit de système qui manquait largement à la droite. Il suffit pour s’en convaincre de voir le niveau de satisfaction affiché actuellement par la MEDEF. Bref, sur les choix économiques, cela ne sera pas évident pour la droite de s’opposer sérieusement. Il faudra d’ailleurs observer l’attitude de la droite sénatoriale sur ce point : aura-t-elle vraiment quelque chose à redire aux lois proposées par le gouvernement actuel ?

Mais il existe tout de même des lignes de conflit. Il y en a cependant une déjà évidente : la défense des retraités dits aisés. Le choc fiscal Macron sur les retraités, avec la hausse de la CSG, sera dûment dénoncé. Il y a aussi un autre choc fiscal à dénoncer pour la droite : la suppression du paiement de la taxe d’habitation pour 80% des contribuables. D’une part, la droite pourra défendre les 20% restants, qui seront à n’en point douter pour une bonne part ses propres électeurs, d’autre part, dans une optique toute girondine, la droite pourra défendre la libre administration des collectivités locales, mise en danger évidemment par cette recentralisation subreptice des finances locales.

Par ailleurs, une partie de la droite devrait pouvoir se retrouver sur des thèmes identitaires. Cependant, pour l’heure, la LREM n’a annoncé aucune grande réforme de société, du genre « mariage pour tous », qui permettrait de mobiliser la droite catholique ou simplement conservatrice. Là aussi, cela risque de ne pas être évident de s’opposer pour la droite républicaine.

Est-ce que la droite n'est pas plus handicapée que la gauche pour assumer un statut d'opposition crédible ? En quoi le positionnement d'Emmanuel Macron, tant sur les thématiques économiques sécuritaires ou même d'éducation s'orientent plus vers un "droitisation" de LREM qui pourrait priver la droite de moyens de rebonds ?

Maxime Tandonnet : Là aussi, pardon, mais il est extrêmement difficile de répondre à cette question à ce stade. Le « positionnement » n’est pas une fin en soi. Si le positionnement n’est pas suivi d’actes et de résultats, même droitier, il apparaîtra comme une manipulation éphémère, une de plus, replongeant la France d’ici deux ans dans une nouvelle vague le dégoût de la politique. En revanche, il est certain que si le nouveau pouvoir réussit concrètement dans la lutte contre le chômage, s’il parvient à apporter des réponses effectives, réelles, aux inquiétudes des Français sur la violence quotidienne, sur le terrorisme, sur la maîtrise des flux migratoires, sur les difficultés des cités sensibles et à mettre fin au communautarisme, à résoudre la crise de l’éducation nationale, alors, ce sera la fin définitive de l’opposition de droite modérée. Disons plutôt qu’un parti dénommé LREM prendra la place de la droite républicaine et les Républicains disparaîtront. En effet, la droite traditionnelle, celle des Républicains, dès lors n’aura plus de possibilités de rebond, elle disparaîtra absorbée dans LREM. Le scénario du succès n’est évidemment pas le plus probable au vu de l’histoire et de l’expérience, mais qui peut dire aujourd’hui avec certitude comment les choses vont tourner ?