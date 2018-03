La droite libre organise son "université d'hiver" pour préparer son Printemps de la droite

Université d’hiver de La Droite Libre, samedi 10 mars à Maisons-Laffitte

La Droite Libre organise samedi prochain une journée de réflexion à Maisons-Laffitte.

Un an après l'échec de François Fillon à l’élection présidentielle, le but de cette "université d'hiver" est bien sûr de préparer le Printemps de la droite, une vraie droite libérale-conservatrice, telle que la France l'a malheureusement toujours manquée, entre droite étatiste par dérive socialisante et droite prétendument libérale incapable de courage.

Depuis presque un an, un candidat dont l'action se résume à une communication qui vise à saturer l'espace médiatique, pratique une politique à la godille qui se veut à la fois à gauche et à droite. Beaucoup de réformes sont annoncées qui multiplient les fronts sans annoncer de changement profond de notre société, pas plus qu'il ne préserve ou ne rétablit l'essentiel. La France avait besoin d'une véritable révolution échelonnée méthodiquement qui la remette dans la course tout en la délivrant des pesanteurs idéologiques de gauche qui pénalisent notre pays.

Pour donner l'élan nécessaire à un pareil mouvement, il fallait un chef d'État capable d'incarner la collectivité. Le rétablissement de la verticalité de la Présidence aurait été une bonne chose si celle-ci ne s'était pas accompagnée d'une action trop centrée sur une intelligence "complexe", parfois teintée de mépris. Bref, les Français ne savent guère où ils vont, et il est probable qu'à force de partir dans toutes les directions, ils aient le sentiment d'avoir fait à nouveau du sur place pendant cinq ans.

Le macronisme n'a pas d'avenir, car il n'a pas de racines dans le pays. C'est un bricolage de social-démocratie de centre-gauche et d'opportunisme de centre-droit qui ne choisit clairement aucune ligne politique, celle de l'offre en économie, celle de la famille comme base de la cohésion sociale, celle de la liberté d'expression comme pilier d'une véritable démocratie, celle de la sécurité comme première liberté des Français.

Le "en même temps" macronien n'est que la traduction des deux forces que les circonstances ont réunies derrière lui, l'une pour se sauver d'un désastre annoncé, l'autre pour gagner la rive salutaire après le naufrage de François Fillon. La droite et la gauche ne sont pas des fantasmes. La Droite libre entend rappeler quelles sont les valeurs de droite et participer à l'union des droites autour de ces valeurs. La droite ne peut accepter que la liberté d'expression soit encore davantage restreinte. Elle ne peut supporter que l'épargne et la propriété immobilière soient injustement taxées. Elle refuse l'illusion du retour de la police de proximité. Elle souhaite une limitation drastique de l'immigration sous toutes ses formes, et le rétablissement d'une politique familiale dynamique. C'est sur ces thèmes qui seront abordés lors des tables-rondes qu'interviendront une vingtaine de spécialistes. La réflexion, aujourd'hui, l'union demain, le gouvernement après-demain, tel doit être le programme d'une droite qui ose être elle-même.