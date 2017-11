"Droite-gauche, ce n'est pas fini" : les vieux schémas ont la peau dure

LIVRE

DROITE-GAUCHE, ce n'est pas fini.

DE JEAN-LOUIS HAROUEL

Ed. Desclée de Brouwer

RECOMMANDATION

BOF !

THEME

En un temps où le syncrétisme politique semble gagner du terrain, en France avec la victoire d'Emmanuel Macron, en Allemagne ou en Autriche avec les “grandes coalitions“…, M.Harouel s’inscrit en faux contre cette idée en publiant DROITE-GAUCHE ce n’est pas fini.

L’ouvrage s’efforce de démontrer la vivacité de ce clivage politique en recherchant les origines intellectuelles de chaque tendance qui, selon notre auteur, n’ont rien perdu de leur actualité.

POINTS FORTS

La première partie du livre n’est pas dépourvue d’intérêt ; Jean Louis Harouel nous livre le résultat de ses cogitations, appuyées sur de nombreuses références littéraires, des Pères de l’Eglise aux économistes du XIXème siècle.

Pour lui, pas de doute, la gauche est une hérésie. Elle trouverait ses racines dans deux mouvements hérésiaques : le millénarisme, selon lequel le Christ doit régner mille ans sur la terre avant la fin du monde, et la Gnose. Les gnostiques rejettent l’Ancien Testament, considèrent que chaque individu est porteur d’une étincelle du feu divin et aspire à se fondre dans ce grand tout ; ils méprisent la matière, donc le corps, et se livrent, de ce fait, à toutes sortes de comportements répréhensibles au regard de la morale privée et collective incarnée dans les dix commandements. En découlent déviances et débauches, esprit de jouissance..., jusqu’à la théorie du genre !

Le millénarisme est à la source de l’historicisme, c’est à dire de la conviction que l’Histoire a un sens et une fin. Ainsi Harouel établit-il une filiation intellectuelle entre la pensée du moine calabrais Joachim de Flore (XIIème siècle) et celle de Marx : la fin est différente, au lieu du règne du Christ adviendra le règne du Prolétariat, mais le processus historique est analogue.

Pour notre auteur, le gauchisme est l’héritier de la gnose, et le communisme du millénarisme. D’ailleurs de nombreux mouvements rebelles et égalitaristes du Moyen Age, précurseurs des révolutions sociales du XIXème siècle, s’inscrivaient dans ces traditions.

POINTS FAIBLES

La seconde partie, sensée caractériser la droite, n’a d’autres intérêt que d’exposer une énième fois le bréviaire politique de la droite catholique traditionnelle. On y trouve les ingrédients classiques, du refus de l’avortement à celui du mariage pour tous, et de la réticence à l’égard de l’immigration à la condamnation du “Droit-de-l’hommisme“, version relookée du communisme, que notre auteur exècre tout particulièrement. On peut aussi y noter, entre autres, une certaine faiblesse pour le caudillisme latin ou magyar et une réserve certaine à l’égard des ouvertures doctrinales et politiques du Saint-Siège.

EN DEUX MOTS