Droite, l'accident industriel : quel avenir pour les Républicains après la claque ?

Atlantico : Selon vous, que peut faire la droite pour échapper à l'explosion du parti ? Au vu des résultats du premier tour que paye-t-elle au-delà des affaires de François Fillon ?

Guillaume Bernard : Il faut avant tout identifier les raisons de l'échec.

En l'occurrence, il me semble que François Fillon a d'une certaine manière fait la même erreur que Marine Le Pen pendant cette campagne, c’est-à-dire qu'ils ont fait une campagne de second tour au premier. Marine Le Pen parce qu'elle n'a pas suffisamment exploité les sujets sur lesquels elle apparaissait comme étant la plus crédible (immigration, sécurité…) et a cherché à jouer sa campagne sur des questions économiques et européennes.

François Fillon, lui, l'a emporté lors de la primaire de la droite avec une identité conservatrice (qu'elle soit fausse ou réelle). Or, il n'a cessé tout au long de la campagne de chercher à endiguer Emmanuel Macron en offrant une grande place au centre-droit et en particulier à l'UDI. Ce qui, sans aucun doute, a démobilisé une partie de ses électeurs qui ne lui ont finalement pas été fidèles. En fait, François Fillon a dorloté si j'ose dire la partie de l'électorat de droite modérée qui l'a finalement "trahie" et est passée chez Emmanuel Macron. Donc il faut essayer d'identifier les raisons de ce score (qui est médiocre) et la principale raison selon moi, c'est l'ambiguïté idéologique et stratégique de François Fillon. Il est désigné contre la ligne Juppé et il a pourtant cherché à satisfaire les revendications des juppéistes. C'est la ligne de fracture qui passe au sein de la droite et qui à mon sens risque dans les années à venir de faire que la recomposition à droite sera inévitable. Ils n'ont clairement pas assumé la droitisation de leur électorat.

Quels sont ces fractures idéologiques ? La droite n'a-t-elle pas su penser le monde dans lequel nous vivons ?

En fait je crois que la leçon incontestable de ce premier tour est que les partis qui ont gouverné sous la cinquième République (le PS d'un côté et le parti néo-gaulliste de l'autre) sont des partis qui ont cherché à réunir des options philosophiques distinctes. Ca a fonctionné jusqu’à présent car on avait une cristallisation du clivage grâce notamment à l'élection présidentielle et au phénomène majoritaire qui suivait lors des législatives. Or là, avec l'émergence du Front National, ça a complètement perturbé ce fonctionnement. Ce qui fait que les divergences idéologiques au sein de la droite sont apparues plus clairement que jamais.

Il y a trois types de fractures au sein de la droite : une fracture sociologique, idéologique et stratégique.

D'abord sociologique, c’est-à-dire la droite d'en haut et la droite d'en bas. Le parfait exemple se trouve dans la Manif pour tous. Il y a la base qui se mobilise indépendamment de la quasi-totalité des ténors de la droite.