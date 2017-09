Droit vers Tampa, la ville la plus vulnérable des Etats-Unis : Irma prend la route d'un bouleversement de l'histoire de la Floride

Après avoir dévasté certaines îles des Caraïbes, l’ouragan Irma continue son chemin en frappant de plein fouet le sud de Naples, en Floride le dimanche 10 septembre, à l’ouest de la péninsule, alors que les estimations rapportent que le niveau de la mer pourrait s’élever jusqu’à 4,5 m. De son coté, Miami est aussi balayée par des vents de 200 km/h et des pluies intenses. Les vents violents poussent l’eau dans un quartier du centre de la ville. C’est pourtant du côté de l’ouest de la Floride que les dégâts vont s’avérer les plus catastrophiques.

Rappelons que la Floride constitue l’état le plus vulnérable aux ouragans et que Tampa, troisième métropole de l’État porte elle-même la palme de la vulnérabilité. Comment est-ce possible? Est-ce que l’élément catastrophique qui est en train de se produire va permettre de changer de paradigme et de planifier des collectivités résilientes?

La gestion de l’urgence s’est avérée plutôt bien menée. Échaudé par les conséquences de l’ouragan Andrew de 1992, l’État de Floride s’est préparé à la gestion d’urgence de l’évènement. Ainsi, près de sept millions de personnes ont reçu l’ordre d’évacuer par des messages très clairs et percutants du gouverneur de l’État, Rick Scott, soit environ le quart de la population de la Floride. C’est la plus importante évacuation organisée dans l’histoire des États-Unis. Au-delà des vents et des inondations, la redoutable onde de tempête est susceptible d’engendrer le plus de dégâts. Alors, les Floridiens se sont préparés : des bus scolaires sont disponibles afin d’amener les populations dans des refuges, 29 hôpitaux ont fermé de manière préventive. On peut d’ailleurs s’interroger sur le choix de l’hôpital général de Tampa de ne pas évacuer ses patients alors que situé sur l’île Davis Island, il est dans une localisation très vulnérable.

Dès samedi, en fin d’après-midi, des couvre-feu ont été imposés dans certaines villes comme Orlando afin de protéger les citoyens des vents violents et des possibles inondations rapides et incontrôlées des routes. Irma, ouragan monstrueux de la taille du Texas continue son chemin vers le Nord-Ouest. Plus de 2,5 millions de maisons sont privées d’électricité dans l’État.

Alors, si l’urgence est relativement bien gérée, que dire de la prévention, de l’adaptation de la côte ouest de la Floride aux dérèglements climatiques, à la montée progressive de l’océan et à l’occurrence possible de tempêtes ou d’ouragans?

Avec ses 4 millions d’habitants, l’aire métropolitaine de Tampa Bay est extrêmement vulnérable aux inondations. La croissance exponentielle de la population ces dernières années s’est traduite par une urbanisation anarchique sur le liseré côtier. Le développement de marinas, de condominiums de commerces ou d’hôtels a été privilégié sans réels efforts d’adaptation aux risques. D’ailleurs, il suffit de fortes pluies pour inonder les centres de St. Pétersbourg, Tampa et Clearwater. Cependant, cet aléa était prévisible. Ainsi, le «Tampa Bay Regional Planning Council» avait rappelé la réalité aux élus en développant le scénario Phoenix qui modélise et présente les possibles enjeux liés à un ouragan de catégorie 5 dans la région. Pourtant, n’étant pas touchée par ce type d’évènement depuis à peu près 100 ans, la mémoire du risque s’est envolée et a laissé place à un développement majeur, irresponsable de la zone côtière, avec souvent des lotissements et des maisons construites à même la dalle et donc aucunement adaptés à l’aléa. De plus, de nombreuses maisons sont installées dans la zone d’occurrence 500 ans, sans obligation d’avoir une assurance inondation alors que fortement susceptibles d’être assaillies par l’eau qui déferle sur la région. Beaucoup de quartiers s’avèrent être extrêmement vulnérables et de nombreux citoyens n’auront pas les ressources financières pour reconstruire.