Droit vers une présidentielle par défaut ? Le sondage post débat qui révèle à quel point les Français attendent peu de l'un ou l'autre des candidats

Atlantico : Quels sont les enseignements que l'on peut tirer de ce nouveau sondage ?

Jean-Daniel Lévy : La perspective de l’élection des deux candidats et les effets attendus sur leur situation personnelle et celle de la France suscitent enfin peu d’enthousiasme en dehors de leurs électorats respectifs. A l’issue du débat, les Français en ayant au moins entendu parler se montrent partagés quant aux effets de l’élection d’Emmanuel Macron sur la situation de la France : 30% anticipent une amélioration, 38% une dégradation, 31% ni une amélioration ni une dégradation. En ce qui concerne leur situation personnelle seulement 15% des Français anticipent une amélioration.

La perspective de l’élection de Marine Le Pen montre une plus forte polarisation : plus d’1 Français sur 4 anticipe une amélioration (27%) de la situation de la France quand à l’inverse plus de la moitié y verrait une dégradation de la situation à venir. Notons que ni Emmanuel Macron ni Marine Le Pen n’ont su susciter l’enthousiasme en dehors de leurs électorats respectifs. Et même parmi les électeurs d’Emmanuel Macron, l’optimisme vis-à-vis de l’amélioration possible de la situation des Français reste limitée : seuls 42% le partagent. Notons également d’une manière générale, que Marine Le Pen est davantage perçue comme pouvant améliorer les choses à ce niveau que l’ex-Ministre de l’Economie.