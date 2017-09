La drogue qui rend zombie : le cannabis synthétique qui fait des ravages au Royaume-Uni et en Europe du nord s'implante en France

En Angleterre, en Allemagne, en Belgique, une même scène se reproduit : des personnes inconscientes gisant sur le pavé suite à une forte prise de cannabis de synthèse. Ce cannabis low-cost serait 100 fois plus dévastateur que l'original, quels sont les risques liés à sa consommation? Quels-sont ses effets sur les consommateurs ?

Le Cannabis de synthèse entraîne des effets secondaires semblables à ceux observés suite à la prise de Cannabis végétal .Mais leur intensité se révèle souvent décuplée en raison de la surdose des jeunes consommateurs qui sous-estiment la forte concentration des substances utilisées.

Ils recherchent avant tout à ressentir des sensations immédiates ,si possibles plus intenses (voir plus extrêmes) lors de chaque prise .

Mais pour y parvenir ,ils y associent de plus en plus l'alcool (consommé rapidement et à jeun) , la cocaïne ou les amphétamines ( "les tases", la Mdma., le speed...).

Cette prise de risque s'inscrit bien au carrefour de l'immédiateté et des conduites "festives"plus globales , avec la recherche de plaisir dans un comportement initiatique de groupe .

Quelle est cette nouvelle drogue, encore assez peu connue en France? De quoi est-elle composée?

Le Cannabis de synthèse entre dans le groupe des cannabinoides , avec une action sur les récepteurs nerveux centraux (CB1) dont les effets psychotropes sont les plus connus (euphorie, désinhibition, somnolence, voir véritable dissociation avec confusion , hallucination, bouffée délirante ,effets "psychédéliques").

Les récepteurs cannabinoides CB2 se retrouvent sur des cibles plus périphériques pouvant influencer les effets immunosuppresseurs et anti-inflammatoire(d'où de possibles actions antalgiques et autres )

Ces substances évoluent au rythme de leurs découvertes ,Avec noms plus ou moins attractifs qui réveillent l'imaginaire , comme Le "SPICE DIAMOND!"

Jusqu'à présent, la consommation de cette drogue semble assez marginale en France. Quelles sont les tendances de consommation aujourd'hui? Faut il s'inquiéter d'une hausse de la consommation dans les années à venir?

Le prix et l'accès rapide aux substances cannabinoides de synthèse favorise leur utilisation.

Mais il me paraît essentiel de souligner les risques inhérents aux associations de produits aux effets qui s'additionnent avec des risques de ralentissement cardiaque voir d'accélération avec arrêt cardiaque .

Les troubles les plus fréquents justifient une surveillance clinique dans un lieu médicalisé calme .

Selon moi ,Les jeunes consommateurs ne doivent pas se sentir traqués et jugés dans leurs conduites addictives ;mais il me paraît essentiel de maintenir l'écoute .

Elle permet en effet d'expliquer les risques secondaires des poly-consommations et elle aide les liens familiaux et sociétaux à mieux fonctionner .

Les consultations jeunes consommateurs ne s'attaquent pas à des produits Mais s'adressent à des jeunes qui ont besoin d'être entendus et conseilles pour limiter les prises de risques !