Doux amer : les victoires paradoxales du FN

Atlantico : Lors du second tour de la présidentielle 2017, le FN a obtenu une majorité absolue dans deux départements : le Pas-de-Calais et l'Aisne. Ce sont deux départements historiquement à gauche. Comment expliquer ce phénomène ?

Éric Verhaeghe : Je ne suis pas sûr qu'il existe une réponse univoque à cette question. Plusieurs phénomènes me semblent devoir jouer pour que cette particularité prenne sens. En particulier, il ne faut pas sous-estimer la dimension identitaire du bassin minier, et son rapport particulier à l'intégration. Historiquement le bassin minier où le Front National a constitué un terreau est une terre d'immigration. Le charbon a attiré plusieurs strates de migrants dans l'histoire: des Flamands, des Polonais, des Italiens, puis des Nord-Africains.

Décennies après décennies, les immigrés du Pas-de-Calais ont suivi la même voie: celle de l'adhésion aux valeurs républicaines et de l'acceptation de l'ordre établi. L'immigration nord-africaine et africaine qui arrive n'accepte pas cette règle et le manifeste. Quand vous vous promenez dans les rues de Roubaix, par exemple, à 30 minutes de Lens, vous découvrez des rues où les tenues prônées par les islamistes sont largement majoritaires. Il faut être aveugle pour ne pas comprendre que ceux qui ont fait le Nord depuis un siècle n'admettent pas que les nouveaux arrivants ne fournissent pas les mêmes efforts qu'eux pour s'intégrer à la société française. Il ne faut pas chercher ailleurs les racines du Front National dans le Nord, sinon dans cet attachement à un modèle historique d'intégration.

Est-ce que ce n’est pas un trompe-l’œil ? Un cadeau empoisonnée qui pourrait pousser le FN à penser qu’il a plus de chances en allant à gauche (en raison de ces victoires dans le bassin minier) alors qu’un niveau national, il a en fait plus intérêt à aller à droite ?

La seule fois où le Front National a dû s'expliquer sur son projet économique en étant réellement mis sur le grill, c'était au débat d'entre-deux-tours. Marine Le Pen y a été mauvaise et a permis à beaucoup de Français de mesurer que le programme économique du Front National n'était pas prêt. Au-delà des questions d'intégration, le programme du FN n'est donc pas enraciné, c'est-à-dire qu'aucun Français n'a une compréhension claire de ce qui fera l'économie française au quotidien dans l'hypothèse d'une victoire du FN. Par exemple, Marine Le Pen fait vivre le mythe selon lequel on pourrait équilibrer les comptes sociaux en se contentant de faire la chasse aux fraudeurs. Mais peu de Français ont compris que cette chasse aux fraudeurs conduira à des mesures inquisitoriales qui empoisonneront la vie de tous les Français et les pousseront à bout. Cette exaspération viendra d'autant plus vite que la chasse à la fraude ne rapportera pas les milliards promis et que sa rentabilité sera faible. Les Français veulent-ils plus de tracasserie administrative? plus de complexité? plus de fonctionnaires de contrôle? je ne le crois pas, et ce débat-là tôt ou tard nuira au FN.