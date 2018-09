Le douloureux dilemme de la droite Macron compatible

Atlantico : Selon un sondage IFOP / Paris Match publié ce 5 septembre, l'hypothèse formulée par Jean Pierre Raffarin de soutenir une liste autonome pour les européennes, se situant entre LREM et LR, serait "vouée à l'échec", avec un total de 4% des voix. Quelles pourraient être les conséquences de cette "réalité" pour la droite "humaniste" incarnée par Jean-Pierre Raffarin, Valérie Pécresse ou Alain Juppé. Du point de vue de cette tendance politique, comment apprécier le choix qui s'offre à eux, entre un retour vers LR ou un divorce en se rapprochant de LREM ?

Christophe Boutin : Revenons un temps au passé si vous le voulez bien, c’est-à-dire aux élections européennes de 2014. À cette époque l’UDI et le MoDem, réunis dans une « Alternative », obtenaient près de 10%, l’UMP 21% et le PS 14%. Dans le sondage dont vous parlez, on annonce pour 2019 un PS à 6% (-8), LR à 14% et donc une liste « humaniste » à 4% (soit, si l’on tient compte de ses liens avec l’UMP une baisse de 3% de l’ensemble). C’est qu’entretemps est apparue une nouvelle formation, LaREM, donnée elle – alliée avec le MoDem – à 21%... soit précisément le total des votes centristes de 2014 et des voix perdues par le PS et l’UMP entre les deux élections.

Comparaison n’est pas raison, et il est bien évident que l’on ne peut tout résumer à cette arithmétique de vases communicants. Mais il n’en reste pas moins que le positionnement de LaREM sur l’échiquier politique vient déjà largement obérer la possibilité d’une autre « Alternative » à sa droite. Mais deux éléments complémentaires viennent encore empêcher cette re-naissance.

Le premier est la difficulté de trouver un discours différent de celui que tiendra Emmanuel Macron. En 2014, on avait – au moins – trois discours sur l’Union européenne : un discours critique, disons « souverainiste », et deux discours qui lui restaient favorables et souhaitaient la tirer, soit vers le socialisme (PS), soit vers un certain libéralisme (MoDem, UDI, mais aussi UMP), respectant ainsi les équilibres des deux principaux partis européens.

Mais en 2019 il n’y aura plus face à face que les « pros » et les « antis » Union européenne (en non pas Europe, les deux choses devant être clairement distinguées). Des « antis », souverainistes de droite (RN, RLF…) et de gauche (FI), que l’on pourra eux clairement distinguer. Mais il sera bien plus difficile de faire une telle distinction entre ceux qui, pour s’opposer à la « lèpre populiste » et au « nationalisme fauteur de guerre », chanteront à l’unisson les louanges de « l’Europe de la paix ». Or le créneau est pris, par les macroniens et leurs alliés, et en conséquence il ne reste plus aux autres qu’à choisir leur camp : avec ou contre LaREM. Tout discours intermédiaire sera inaudible au vu de la violence des affrontements prévus, et il n’y a donc pas d’espace politique pour la nouvelle raffarinade.