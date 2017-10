La si douloureuse transparence patrimoniale qui échaude nos élus

Ainsi en va-t-il de la Transparence de la Vie Publique qui dispose même d’une Haute Autorité dont le travail consistera à rassembler les preuves de la bonne foi financière de nos élus. Tâche d’autant plus herculéenne que nos élus ne font guère d’efforts.

Cette année et après le tsunami de « renouvellement » à l’Assemblée nationale qui aura vu une proportion inquiétante de députés transformer leur socialisme affiché en petite randonnée pédestre et d’autres à s’improviser politiciens, c’est ainsi qu’on découvre qu’une partie d’entre eux, normalement tenus de déclarer clairement leur patrimoine à cette Haute Autorité, n’ont toujours pas rendu leur copie.

C’est gênant. Ils avaient jusqu’au 21 octopardon 21 août.

Ce petit dérapage de deux jourspardon deux mois concerne maintenant 13 députés qui n’ont pas réussi à remplir les deux formulaires demandés. Comme il se doit, la Haute Autorité (et une petite partie de la presse pas trop endormie) a fourni quelques uns des noms de ces députés, dont font partie Alexandre Freschi, Jean-Claude Leclabart, Julien Borowczyk ou Sophie Errante. Notons la présence d’une « insoumise », Bénédicte Taurine, qui montre que les cerfas transparents ne passeront pas par elle.

De façon nettement moins transparente, il semble que l’identité de sept députés parmi ces 13 soit à déterminer ; on frémit à l’idée que des têtes de liste ou des ténors de l’Assemblée pussent être présents dans cette funeste liste d’oublieux.

Par ailleurs, la Haute Autorité pointe de surcroît «des carences sur certaines rubriques qui paraissent peu ou mal prises en compte, par exemple s’agissant de l’identification des collaborateurs parlementaires et de leurs activités annexes». Rappelons que des dérapages, constatés dans le chef de certains anciens députés lancés inconsidérément dans la course présidentielle leur ont coûté l’Élysée ; il serait donc normal que, si ces omissions s’avéraient trop importantes, la justice, la presse, les médias sociaux et les meutes de chiens républicains soient proprement lâchés sur les impétrants pour qu’on en finisse une bonne fois pour toute avec ce genre de petits arrangements pas très Camp Du Bien dans l’esprit.

Concernant ces carences, on lira avec profit l’analyse de Regards Citoyens dont Le Parisien fait le compte-rendu. S’il ne ressort – comme d’habitude – rien de réellement répréhensible de l’exercice (ce qui rendra d’autant plus cocasse la découverte, dans quelques mois ou années, d’un nouveau cas de magouilles évidentes), il surnage malgré tout l’impression que nos députés n’aiment guère se livrer à cet exercice :

« Cela peut paraître pour de la mauvaise volonté dans ces cas plus que de la malhonnêteté. Il y a une obligation de sérieux lorsqu’on remplit ces déclarations sur l’honneur, et beaucoup n’aiment pas avoir de comptes à rendre. »