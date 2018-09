Douce France : ils ont pris le tueur pour un cochonnet !

Les récents chiffres montrent une explosion du nombre d'homicides et une baisse record du nombre de cas résolus. La nation des détectives semble connaître une vraie crise face au crime.

Paris connaît une hausse des prix de l'immobilier sans précédent. Et, malgré des tentatives d'endiguement du phénomène de la part de l'Etat, rien ne semble pouvoir endiguer le phénomène.

Cette radio du service public flirte avec les contre-vérités. Et il lui arrive de se prendre les pieds dans son propre tapis.

Morale et politique ne font pas bon ménage en démocratie.

Le quatrième homme le plus important de la République a un rôle de l'ombre, mais un rôle essentiel. Le remplacement de François de Rugy, passé au ministère de l'Ecologie est pour nous l'occasion de nous interroger sur ce qui fait un bon Président de l'Assemblée Nationale.

En Suède, les sociaux-démocrates ont très légèrement devancé la droite et l'extrême-droite qui affiche des scores malgré tout importants lors de l'élection de ce dimanche. Une situation qui ne fait pas forcément les affaires de la coalition gagnante.

Aujourd'hui : "1144 livres" de Jean Berthier, une méditation originale et passionnée sur la lecture.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Zohra Driss règle ses comptes avec HCE et parle de la suite

Violences et outrages : Jean-Vincent Placé condamné à 3 mois de prison avec sursis

Washington ferme la mission palestinienne et accentue sa pression

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La police a rarement le droit de tirer. Alors qu'aux boulistes, c'est permis. Je sens que des esprits chagrins vont se demander pourquoi un réfugié Afghan peut se promener dans Paris avec un couteau et une barre de fer. Je n'ai pas la réponse. Pour le savoir, il faut s'adresser à ceux qui l'ont laissé entrer.

La morale de cette histoire -car il y en a une- est qu'il faut en finir avec Vigipirate, un plan coûteux et inutile. La pétanque compte en France 170 000 licenciés. Il convient de faire appel à eux. Les mobiliser et installer des terrains de jeu de boules dans tous les endroits de notre pays susceptibles d'être menacés !

Voyant l'Afghan en pleine action, ils décidèrent d'intervenir. Un instant, ils envisagèrent de le neutraliser avec du saucisson à l'ail et des rillettes, des armes dont les vertus dissuasives sont bien connues… Finalement, ils optèrent pour les boules. Ils tirèrent. Ils pointèrent. Ils lancèrent. Et –hourra !- une des boules atteignit l'Afghan. Ainsi blessé, le cochonnet fut facilement maîtrisé par la police.

Cliché pour cliché, en voici un autre. Tout près de la, des boulistes s'adonnaient à un sport qui, avec le camembert et le beaujolais, est un monument historique classé au patrimoine national. Pour que cette image idyllique soit parfaite, il nous plaît d'imaginer qu'ils avaient apporté avec eux nombre de bouteilles de vin rouge, du saucisson à l'ail et des rillettes.

Il était normalement équipé d'un couteau dans une main et d'une barre de fer dans l'autre. Très normalement aussi, il s'en est pris à des passants dont la présence le dérangeait lors de sa promenade qu'il voulait rêveuse. Et il en blessa plusieurs.

