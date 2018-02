"Douce amère" : à voir, pour Michel Fau

THEATRE

Douce amère

de Jean Poiret

Mise en scène: Michel Fau

Avec : Mélanie Doutey, Michel Fau, David Kammenos,

Christophe Paou, Rémy Laquittant

Décors : Bernard Fau/Natacha Markoff

INFORMATIONS

Théâtre des Bouffes-Parisiens

4, rue Monsigny 75002 PARIS

Jusqu au 22 avril, à 21h

Dimanche à 15h – relâche les lundis

Du lundi au samedi de 11h à 19h – dimanche de 11h à 18h

RECOMMANDATION

BON

THEME

Années 1970.

Elisabeth et Philippe se sont aimés intensément. Huit années sont passées et l’usure du temps a fait son œuvre. Elle rêve de liberté. Lui, trop intelligent pour ne pas se sentir délaissé, organise paradoxalement le jeu dangereux de placer sur la route de sa femme, des postulants éventuels pour le remplacer. Elle va se sentir de plus en plus libre, d’autant que Philippe, qui l’aime toujours, s’est éloigné, pour jouer un manège sentimental de femme libérée et fière de l'être. Parviendra-t-elle à assumer véritablement cette liberté choisie et voulue, et à quel prix ?

POINTS FORTS

1- Michel Fau est éblouissant, dans le rôle créé en 1970 par Jean Poiret lui-même, lequel avait soigné sa partition ; car c’en est une indéniablement. Une écriture brillante, un peu bavarde certes, mais avec cette dérision, cet humour parfois grinçant qui le caractérise.

Michel Fau est souvent irrésistible de drôlerie, mais ce qui est le plus extraordinaire, ce sont les contre-chants qui dévoilent, en de courts instants, la fêlure du personnage. Ces moments presque subliminaux, ce regard qui échappe à la brillance de ce qui est dit, une respiration qui ressemble à un soupir, un sourire qui se fige, tous ces infinis détails qui montrent à quel point Michel Fau s’est approprié le rôle. C’est du très grand art.

2- Mélanie Doutey a la grâce du personnage. J’espère qu’au fil des représentations, elle va trouver cette énergie intellectuelle qui lui manque encore dans ses rapports avec Michel Fau. Cette force qu'elle retrouve auprès des autres partenaires qu’elle s’octroie, pour choisir l’homme qui, après son époux, saura convenir à ses aspirations. Mais sait-elle véritablement ce qu’elle veut ?

3 – Je ne veux pas ici indiquer comment ce périple sentimental se termine. Mais c’est une sorte de leçon complexe sur le couple et surtout la difficulté d’être un homme dans le regard d’une femme, et inversement.

POINTS FAIBLES

1 – Jean Poiret s’attaque ici à un registre qui n’est pas le sien et c’est toujours dangereux pour un auteur. Il était célèbre à l’époque par ses films, (il avait même tourné avec Guitry), ses duos avec Michel Serrault, par les immenses succès de ses pièces comiques. Or, il se lance ici dans une réflexion à la fois drôle et mélancolique, voire métaphysique, sur le couple. J'ai l'impression que, très respectueux, Michel Fau n'a pas osé couper dans le texte. Peut-être eût-il été préférable de le faire, car au temps de la création (1970), les pièces étaient plus longues- ceci étant, la critique d’alors ne se montra pas tendre- et l’esprit des spectateurs s’est aujourd’hui habitué à des durées plus courtes. On reste captivé tant que Michel Fau est en scène, mais, hélas, il en sort ; et les autres personnages masculins sont indéniablement plus faibles.