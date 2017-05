Double peine ? Ces études qui montrent que la pauvreté affecte les capacités de raisonnement

Atlantico : Quels sont les points intéressants que cette enquête soulève?

André Nieouillon : Ce type de questionnement, aussi osé soit-il, n’est pas nouveau. Déjà en 2013 l’économiste d’Harvard S. Mullainathan associé au psychologue de Princeton E. Sharif, constatait dans un ouvrage remarqué que la pauvreté conduit à des comportements irrationnels, faisant que la précarité affecte les comportements et conduit à de mauvais choix stratégiques par rapport à des situations diverses, y compris parmi les plus simples. Et ils démontraient à l’aide de nombreuses illustrations que ce qu’ils qualifient « d’état de manque », pour rejoindre une problématique volontairement ramenée à celle de l’addiction, conduit à une vision à très court terme et excessivement égocentrée de gestion des situations, se traduisant par une focalisation sur des besoins immédiats, au détriment d’une réflexion plus globale où la réponse à une situation donnée hypothèque une projection à plus long terme.

Dès lors, c’est bien cet état de manque, qui dépasse le simple cadre de la pauvreté et intègre aussi chez d’autres individus des dimensions diverses, comme par exemple la gestion du temps chez certains hyperactifs ou encore des interactions sociales pour quelques individualistes tellement égocentrés. Ainsi la notion de « pauvreté » doit-elle être comprise ici au sens très large d’une situation qui dépasse le simple manque de possibilités financières pour gérer le quotidien mais intègre des dimensions psychologiques en rapport avec l’incapacité à s’accomplir faute de temps disponible, ou encore un isolement certain par déficit de relations sociales/familiales. Une problématique sociétale majeure, s’il en est une, dans un contexte où la précarité augmente, pour ne s’en tenir qu’aux aspects de pauvreté les plus évidents.

La conclusion à laquelle aboutissent économistes et psychologues, et qui parait rejoindre celle un peu caricaturale exprimée par la BBC, est bien que ces situations altèrent les capacités de jugement de façon tout à fait dramatique, ;par exemple en faisant que l’individu en situation de précarité va agir pour solliciter encore plus de crédits et donc hypothéquer encore plus la possibilité de s’en sortir, ce qui peut paraitre irrationnel. Une forme de « cercle vicieux », qui ne résout en rien les problèmes à moyens termes, jusqu’au basculement final dans la précarité la plus absolue et la totale incapacité de rebondir par soi-même. Alors oui, il est possible de constater que la capacité de jugement et de décision d’un individu face à une situation donnée est totalement impactée dans ces circonstances, y compris lorsque l’on a affaire à une personne instruite, éduquée et parfois même précédemment parfaitement insérée dans la société. Chacun aura ainsi à l’esprit tel ou tel exemple de changement de situation familiale ou professionnelle, qui induit de façon difficilement réversible ce type de précarité. La pauvreté ne rend pas idiot mais assurément impacte la rationalité du jugement et la proposition de solutions appropriées. Dès lors, si cette situation s’adresse de surcroît à des familles chroniquement ancrées dans la précarité, on ne peut qu’imaginer le scénario du pire où ce cadre de vie hypothèque l’éducation des enfants, par exemple, et l’accès à un certain niveau de formation indispensable pour forger une personnalité à même de trouver sa place dans la société.