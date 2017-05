La double défaite de Marine Le Pen et Florian Philippot

Atlantico : Dans quelle mesure faut il voir la défaite du Front National comme le double échec de Florian Philippot et de Marine Le Pen, entre l'incapacité du premier à trouver une majorité autour d'une vision anti-européenne, et l'échec de la dédiabolisation pour la seconde ?

Jean-Yves Camus : Je ne suis qu'un observateur extérieur et seuls ceux qui ont vu de l'intérieur comment et par qui la campagne a été conçue est à même d'imputer à tel ou tel la responsabilité d'un score qui, sans être décevant en masse ( 10,6 m d'électeurs, ce n'est pas rien!), l'est en pourcentage, surtout si on considère le point de départ des intentions de vote, qui se situait à 28% (soit le score du FN aux régionales de 2015), pour arriver à 21,7% au soir du premier tour, ce qui signale tout de même un fléchissement, une incapacité à optimiser un contexte pourtant éminemment favorable.

La dédiabolisation est un terme que le FN a créé et "vendu". Avec un certain succès, puisque un sondage de Mars montrait que 58% des français considèrent le parti comme "un danger pour la démocratie", contre 70% avant 2011. Lorsqu'on obtient une telle amélioration d'image, indispensable dans une optique de gouverner, il est pour le moins surprenant de la mettre ensuite en péril avec une déclaration sur le Vel d'Hiv dont l'utilité, du point de vue frontiste, était nulle. Comme il n'est pas malin de continuer à ostraciser des media, qui de toute manière, s'ils avaient été autorisés à couvrir la soirée électorale du 7 Mai, n'auraient pas été plus critiques envers le Front qu'ils le sont d'habitude. S'il s'avère que ni Sky News, ni la RAI n'ont été admis, les bras m'en tombent: le matin même, la chaîne britannique m'avait interrogé sur le FN actuel, et j'avais précisé à mon intervieweur que ce n'était pas un parti fasciste!

Sur la question de l'Europe et de l'euro, le FN stagnera tant qu'il n'aura pas un discours clair. Deux options sont possibles. La première est de continuer à considérer la sortie comme un préalable à tout redressement économique mais aussi à toute résolution de la question identitaire et migratoire. La seconde est d'abandonner purement et simplement l'option du Frexit, qui est un repoussoir pour les électeurs des Républicains, qui n'étaient que 19% en 2016 à accepter l'idée d'une sortie. La nouvelle prise de position de MLP, qui envisage la coexistence d'une monnaie nationale et d'une monnaie commune, est totalement incompréhensible pour les électeurs, ce d'autant qu'elle avouait elle même que l'ECU "n'avait pas très bien marché". Quant à la possible sortie de l'UE, là-aussi, MLP a changé d'avis. Le Frexit devait naguère résoudre en en jour tous les problèmes du pays, non pas seulement économiques mais aussi identitaires. Désormais, elle dit qu'elle s'en remet aux français et qu'elle souhaite d'abord que l'UE se transforme! Or sauf à imaginer une subite conversion de la Commission au souverainisme, doublée d'une répudiation des sacro-saintes règles du libre-marché, elle se transforme comment? Elle se défait toute seule? Dire, "je m'en remettrai au vote des français lors d'un référendum", ce n'est pas ce qu'ils attendent d'un chef de l'Etat, qui est élu pour définir un cap et le tenir: le modèle Trump, c'est celui des Executive Orders, pas des consultations permanentes!