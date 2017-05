Double alerte sur le front économique pour Emmanuel Macron : la CGT prépare un blocage de la circulation et François Baroin dénonce un choc fiscal

Trop bien... Le parcours sans faute, lacérémonie d’installation, la formation du gouvernement, la déstabilisation des grandes formations politiques, le premier tour de piste sur la scèneinternationale(Merkel, Trump, Poutine et tout le G7) ont été salué par le monde entier comme une vraie performance. Du grand art politique et technique.L’image en ressort formidablementgrandie. France is back.

Sauf que maintenant, il va falloir renouer avec les problèmes domestiques et ça risque de ne pas être aussi facile. Normal parce que jusqu’alors,on n’a pas ouvert des vrais dossiers qui fâchent sur le terrain électoral où la droite dénonce le choc fiscal et sur le front social,la CGT veut d’abord tester sa capacité de nuisance.

Le choc social est à l’étude dans la plupart des syndicats et notamment la CGT … On sent bien que le monde syndical est en train d’accepter, dans le projet de loi travail, ce qu’il refusait dans le schéma initial de la loi El Khomri. Le climat est « bon » entre la gouvernance et les chefs syndicaux. Il est bon, sauf que les dossiers ne sont pas ouverts. On n’a encore parlé de rien et surtout pas des détails, des seuils, des plafonds etc.. Or, pour le social, tout est dans le détail.

Pour l’heure, on discute agenda. Délai. Ligne jaune. On fait des balles en attendant la fin du premier set législatif. Quand l’Assemblée sera élue, les syndicats jugeront de leur rapport de force. Mais si le président obtient une majorité absolue, ils savent que leurs marges de manouvre seront étroites. Il faudra donc trouver un autre terrain. La CFDT compte sur sa présence dans les entreprises pour asseoir son influence et légitimer les compromis qu‘elle est prête à accepter.

La CGT en revanche est en position plus difficile. Elle peut donc revenir à sa vieille stratégie de blocage pour faire pression. Blocage de la circulation au moment des départs en vacances à la SNCF, et blocage de la distribution de carburants grâce à la puissance du syndicat des chauffeurs routiers. La CGT prépare ce type d’actions et teste déjà dans la région parisienne sa capacité à bloquer des stations d’essence.

Le président, et surtout le Premier ministre et sa ministre du travail, ont très peu de temps pour déminer le terrain. Et déminer le terrain, ça veut dire proposer des compensations aux efforts qui seront consentis par les syndicats pour les ramener au calme.

Le gouvernement ne peut pas se permettre d’ouvrir le robinet au niveau des salaires. Impossible pour des raisons budgétaires. Le gouvernement, en revanche, peut compenser en ouvrant aux centrales syndicales des activités ou des champs d’expérience nouveaux : dans la formation, dans la prestation de services aux salariés dans les petites entreprises... il y a là beaucoup de grains à moudre.

Le gouvernement n’a ouvert officiellement aucune opportunité de ce type, mais chacun sait que la loi travail n’est que le premier des chantiers de la refondation sociale.