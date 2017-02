Dopage mental : faut-il prendre les mêmes substances que les joueurs d'échecs pour améliorer sa concentration ?

Atlantico : Plusieurs études ont révélé les effets du modafinil et de la ritaline sur l'amélioration des fonctions cognitives, deux médicaments utilisés notamment à cette fin par les joueurs d'échecs. Comment ces deux médicaments agissent-ils ? Quelles améliorations sur notre activité cérébrale permettent-ils réellement ?

Stéphane Gayet : Les psychotropes sont l’ensemble des substances chimiques (naturelles, synthétiques ou bien semi-synthétiques) qui ont une action sur le fonctionnement du psychisme. Même en se limitant aux seuls médicaments, on constate qu’ils sont nombreux : les anxiolytiques sont des tranquillisants qui apaisent l’inquiétude maladive, les sédatifs diminuent les états de tension interne, c’est-à-dire la nervosité, les hypnotiques favorisent l’endormissement, les antidépresseurs boostent artificiellement l’humeur des personnes ayant tendance à voir tout en noir et à se replier sur elles-mêmes, les neuroleptiques corrigent les maladies psychiatriques à type de délire ou d’agitation, et les psychostimulants encore appelés psychoanaleptiques activent l’idéation et les fonctions de la mémoire appelées fonctions cognitives.

Ce sont-là les principales catégories de médicaments psychotropes, schématiquement.

Le modafinil (plusieurs noms commerciaux, dont MODAFINIL) active l’éveil (l’idéation et la réactivité), améliore le niveau et la durée de l'état de veille (le fait de lutter contre le sommeil) et de la vigilance (le fait de rester attentif à ce qui se passe autour de nous), avec une intensité qui augmente proportionnellement à la dose absorbée. Ce médicament est indiqué chez l'adulte dans le traitement de la somnolence diurne excessive (difficulté à rester éveillé et augmentation de la survenue d'endormissement inapproprié). L’état pathologique le plus grave contre lequel ce médicament permet de lutter est la narcolepsie, qui est un endormissement brutal, profond et inapproprié dans la journée. Elle est parfois associée à une cataplexie, c’est-à-dire une chute brutale du tonus musculaire sans perte de connaissance et entraînant une chute.

La RITALINE (nom commercial) ou plutôt le méthylphénidate, est un puissant stimulant du cerveau. C’est un médicament plus lourd que le précédent, commercialisé uniquement pour traiter les déficits graves de l’attention de l’enfant âgé d’au moins six ans et s’accompagnant d’une hyperactivité (syndrome, de cause inconnue, dit de TDAH : troubles de l’attention avec hyperactivité). Cela concerne ces enfants hyperactifs dont on parle beaucoup depuis quelques années. Ils sont incapables de se fixer sur quelque chose et passent sans arrêt d’une activité à l’autre, en fatiguant beaucoup leurs parents et éducateurs. Ce médicament a beaucoup d’effets indésirables et il n’est indiqué que lorsque les autres mesures se sont montrées insuffisantes. De plus, il est également indiqué en cas de narcolepsie avec ou sans cataplexie, lors d'une inefficacité du modafinil, cela chez l'adulte et chez l'enfant âgé d’au moins six ans.

Honnêtement, on ne connaît pas bien leur mode d’action précis, pour l’un comme pour l’autre. La grande majorité des psychotropes modifient la transmission de l’influx nerveux par une action sur les connexions entre neurones (les synapses), là où interviennent différents neuromédiateurs (substances chimiques assurant la transmission entre deux fibres nerveuses). Le mode d’action du modafinil est un peu mieux étudié et cerné que celui du méthylphénidate, mais cela reste assez limité.

Sur le plan de l’activité observée, ce sont deux psychostimulants puissants. Chez le sujet sain, ils sont capables d’augmenter nettement et objectivement les performances intellectuelles. La lutte contre le sommeil est facilitée, l’éveil est plus intense, la sensation de fatigue est réduite, l’attention est stimulée, l’idéation est accélérée, la concentration et l’abstraction sont plus puissantes, et la mémorisation et la restitution mnésique plus performantes. Globalement, ces produits augmentent donc très sensiblement les performances psychiques de la personne dont le cerveau en est imprégné.