Données personnelles : Google passe à l'étape supérieure et sait désormais quand ses utilisateurs américains sont au supermarché et ce qu'ils y achètent

Atlantico : Alphabet (Google) a désormais les moyens de vérifier la portée et l'efficacité des publicités en ligne en scrutant les achats que peuvent faire les utilisateurs dans le monde réel aux États-Unis (transaction par carte bancaire). Est-ce là le Saint Graal de la publicité en ligne ? À quel point la firme pourrait en tirer des bénéfices ?

David Fayon : En fait, Google dispose de ces moyens depuis plusieurs mois. C’est seulement la révélation récente qui a provoqué une réaction d’internautes. Rappelons qu’il s’agit d’une expérience qui est menée aux États-Unis pour les cartes de crédit et de débit avec des partenaires.

Google utilise des algorithmes puissants faisant appel à de l’intelligence artificielle qui exploitent le big data. Des équipes de l’entreprise de Mountain View scrutent notamment les transactions bancaires faites et horodatées couplées la navigation sur le Web, l’historique des recherches et la géolocalisation (qui donnent ensuite lieu à des affichages publicitaires et des clics effectués). Elles en déduisent des corrélations entre les transactions bancaires et les publicités en ligne et les achats qui en découlent. C’est à la fois fascinant et inquiétant.

Fascinant car il s’agit d’une prouesse technique demandant des mises au point d’algorithmes sophistiqués avec des nombreux paramètres et une très grande puissance de calcul. En effet, il existe un continuum entre monde physique et monde numérique. Le prospect ou client peut se renseigner sur Internet et acheter soit sur Internet ensuite ou ultérieurement soit dans un magasin physique. De même il peut décider de se rendre en magasin pour effectuer son achat sur place ou sur Internet sachant qu’il regardera de plus en plus les bons plans, comparera les prix, vérifiera s’il existe des codes de réduction, etc. Le champ des possibles a augmenté avec Internet générant du même coup de nouveaux comportements et de nouveaux usages chez les consommateurs et sans parler des achats groupés et communautaires. Google précise toutefois que des algorithmes sont utilisés pour anonymiser les données, les internautes sont vus comme « des variables statistiques » qui les intéressent vis-à-vis de leurs propres clients.

Inquiétant car au fil des développements techniques des GAFAM (Google Apple Facebook Amazon Microsoft), l’ombre de 1984 et de Big Brother devient de plus en plus présente, du moins dans un registre pour l’heure commercial même si des acteurs étatiques peuvent être tentés de davantage suivre les individus (comme en France la loi Renseignement sous couvert de lutte contre le terrorisme ou aux États-Unis le FBI même si ce dernier est en conflit avec Apple).

Pour la publicité en ligne, il convient de rappeler que l’enjeu est d’avoir des sophistications à un existant déjà solide mais en développant l’écosystème de partenaires. Le Saint Graal de Google reste les AdWords et AdSense de Google avec le mécanisme d’enchères sur les mots clés recherchés par les internautes que ce soit sur les PC, les smartphones, les tablettes ou d’autres supports. Le rachat de DoubleClick en 2007 par Google a été fondamental dans l’optique de devenir la plus grande agence de publicité en ligne du monde comme décrit dans le livre Made in Silicon Valley.