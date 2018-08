En pleine tempête des “affaires” : Donald Trump pourrait-il tirer profit de la tentation démocrate de transformer les prochaines élections en référendum contre lui ?

Atlantico : Mis en cause de façon concomitante par son ex-avocat, Michael Cohen, et par son ex-directeur de campagne, Donald Trump se trouve dans une position délicate à la veille des Midterms. Comment évaluer l'impact que pourraient avoir ces accusations dans le cadre de ces élections ?

Jean-Eric Branaa : Pour l’instant, la mise en cause reste très fictive : Michael Cohen a déclaré avoir payé deux femmes sur les ordres d’un homme qui était candidat à une position fédérale. Même si tout le monde comprend qu’il parlait de Donald Trump, sur le plan juridique, il n’a accusé personne directement. Par ailleurs la mise en cause reste très légère et le crime n’en est pas un : tout au plus une infraction qui vaudrait une amende à son auteur. L’impact sur les élections semble totalement négligeable dans la mesure où plus personne ne semble capable d’influencer les électeurs avec ce type d’affaires : cela fait deux ans qu’elles sont montées en épingle et que les témoins, faux-témoins, vrais ou faux coupables sont disséqués dans les médias ou sur certains blogs ou certains comptes de réseaux sociaux.

On imagine assez mal qu’un électeur de Trump puisse avoir été impressionné par cette séquence.

Pourtant, il faut se montrer prudent car Lenny Davis, l’avocat de Michael Cohen, prétend que son client connaît beaucoup de choses embarrassantes pour le président et qu’il a l’intention de se confier au procureur Mueller. Mais, là encore, l’impact sur la campagne reste limité : d’abord parce que le procureur travaille dans le secret et que les procédures seront nécessairement longues, et nous amènerons donc bien au-delà de la campagne. Et surtout parce qu’il faudrait que les secrets révélés soient vraiment horribles, choquant, ou hors du commun pour que la base électorale de Donald Trump en soit perturbée.

Le seul impact réel sera certainement une tentation pour certain de transformer la campagne en référendum anti-Trump, sur l’air de « c’est un escroc, voulez-vous d’un escroc à la Maison-Blanche ? ». On est toutefois bien obligé de rajouter que cet air-là a déjà été joué pendant la campagne de 2016 et que cela n’a pas empêché Donald Trump d’être élu président.

Dans un contexte de polarisation politique toujours plus marquée, apparaît la tentation, pour le parti démocrate de transformer cette élection en référendum anti-Trump. Quels seraient les avantages, et les inconvénients, d'une telle stratégie pour les opposants au président des Etats-Unis ?

Les avantages paraissent évidents en surface : ce serait principalement un moyen de répondre à un électorat de gauche qui s’est très largement positionné dans une attitude anti-Trump systématique. Pour beaucoup d’Américains, notamment ceux qui se reconnaissent dans un mouvement de « résistance », ce président n’aurait jamais dû être élu et il a « volé » la victoire à Hillary Clinton. Ceux-là rappellent d’ailleurs dès qu’ils le peuvent que ce président n’a pas gagné le vote populaire mais qu’il a été élu grâce au système du collège électoral. Dans de nombreux états, ces électeurs attendent donc de leurs représentants aux congrès qu’ils mènent avec la même énergie une lutte contre Donald Trump.