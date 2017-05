Ce que Donald Trump risque d’apprendre sur le terrain lors de son voyage au Moyen-Orient

Atlantico : Donald Trump a entamé ce week-end une tournée diplomatique au Moyen-Orient, devant le conduire à Riyad (Arabie saoudite) et en Israël. A quelles réalités du terrain pourrait-il être confronté à cette occasion ?

Roland Lombardi : Ce week-end en effet, Donald Trump commence une tournée internationale de 8 jours, la première depuis sa prise de fonction, qui doit le conduire en Arabie saoudite, en Israël et en Palestine, puis en Europe.

Ce périple officiel aura d’abord le mérite de faire quelque peu oublier ses déboires politiques avec l’ "Etat profond" américain. Mais ce déplacement est toutefois lourd de symbole pour la nouvelle administration américaine et il très intéressant à observer.

De fait, les Etats-Unis reprennent non pas la main au Moyen-Orient mais depuis ces derniers mois, ils démontrent clairement qu’ils reviennent dans le jeu et qu’il faut dorénavant compter avec eux.

Pour autant, Donald Trump ne connaît pas les réalités du terrain que vous évoquez. De toute évidence, je ne pense pas que le nouveau locataire de la Maison Blanche soit véritablement confronté, lors de son séjour, à ces mêmes réalités puisque pour des raisons évidentes de sécurité, ses déplacements obéiront à un protocole diplomatique et sécuritaire strict. Trump ne connaît ni de près ni de loin le Moyen-Orient. La plupart des observateurs français (tous ceux qui avaient d’ailleurs prédit la victoire d’Hillary Clinton…) n’espèrent qu’une gaffe ou un mot de travers de sa part, ce qui aurait bien évidemment de tristes conséquences dans la région du "Verbe". Or, en dépit du "Trump bashing" ambiant de nos médias, il ne faut pas le sous-estimer. Il ne faut surtout pas sous-estimer son entourage et ceux qui le guident sur ces questions. Je rappelle que ses conseillers les plus discrets sont le libanais Whalid Phares, le général Petraeus et Henry Kissinger. De plus, son conseiller à la sécurité nationale, le général H.R. McMaster, et son Secrétaire à la Défense, le général James Mattis, sont des militaires d’expérience respectés, ayant servi en Irak et en Afghanistan, et surtout, sont considérés comme de véritables intellectuel-soldats qui connaissent parfaitement la région. Enfin, le Secrétaire d’Etat, Rex Tillerson (l’ancien PDG d’ExxonMobile), est lui aussi un fin connaisseur des arcanes moyen-orientales, grâce notamment à son passé dans le monde du pétrole.

Quant à Jared Kushner (gendre et conseiller spécial du président), David Friedman (ambassadeur américain en Israël) et Jason Greenblatt (représentant spécial pour les négociations internationales, chargé notamment de gérer les relations entre Israël et l’Autorité palestinienne), ce sont des experts de la politique israélienne et qui plus est, des proches de Benyamin Netanyahou. Ils auront alors d’autant plus de poids pour lui faire accepter d’éventuels compromis…

Au final, il ne faut pas perdre de vue que les Etats-Unis ont toujours pour objectif de se tourner vers l’Asie, et pour cela, un retour à la paix, ou du moins à la stabilité, au Moyen-Orient est indispensable.

Enfin, outre le fait, encore une fois, d’occulter les problèmes et les scandales internes, imaginez quel prestige international, et surtout, quelle gloire personnelle, tirerait le "matamore" Trump s’il venait à réussir là où tous ses prédécesseurs ont lamentablement échoué.