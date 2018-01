Donald Trump à la Maison Blanche, ou l'autopsie de la stratégie du chaos

Donald Trump à la Maison Blanche : autopsie de la stratégie du chaos

Jean-Éric Branaa, Université Paris 2 Panthéon-Assas

La première année de mandat de Donald Trump a été marquée par la détermination du nouveau Président à se concentrer sur les actions en faveur de son propre pays. C’est ce qu’il a appelé « L’Amérique d’abord » (America first !).

Pourtant, ce n’est visiblement pas sur sa réalisation qu’il compte pour se faire réélire. Car cette première année a aussi été marquée par une méthode qui s’est révélée assez conforme à celle qu’il avait utilisée tout au long de sa campagne victorieuse vers la présidence : la stratégie du chaos, dans laquelle il est passé maître.

En agissant ainsi, il cherche d’une part à se rendre difficilement compréhensible, afin de dérouter ses opposants, et d’autre part à maintenir une ambiance de confrontation. Car c’est un lutteur et il sait qu’il affaiblit ainsi ses adversaires pour finir par prendre l’avantage.

Comprendre Donald Trump a longtemps semblé un exercice plutôt difficile. Les commentateurs ont toujours eu beaucoup de mal à suivre la chaîne des événements le concernant qui se succèdent perpétuellement à un rythme affolant, désordonné et sans lien apparent les uns avec les autres.

Or, comme nous le montre ce début d’année, le président des États-Unis n’a visiblement pas l’intention de changer de stratégie en 2018, alors que des élections très importantes (les mid term) auront lieu dans quelques mois.

Pourtant, on peut relier ces événements entre eux et comprendre où voulait – et où veut – en venir le 45e Président américain. Pour arriver à démêler le fil de ce désordre bien organisé par Donald Trump, il convient de cheminer par neuf étapes :

Étape 1 : entrer dans la tête de Donald Trump

Rien de bien difficile ici ! C’est même l’étape la plus simple puisque le Président agit toujours de la même façon : il répète à longueur de journée les mêmes phrases, qui sont en réalité le décodeur de tout ce qui va guider ses actions.

Or quelle est la phrase la plus prononcée par le 45e Président depuis trois ans, celle qu’il a assénée dès sa déclaration de candidature et qui a été le « coup de génie » qui l’a hissé à la première page des journaux, qu’il n’a plus jamais quittée depuis ? Il veut un mur ! Oui, ce mur qui portera certainement son nom un jour, à la frontière sud avec la Mexique, qui sera grand, solide, et aurait dû être payé par les Mexicains, d’après son argumentaire de campagne.

Mais un tel mur doit d’abord être approuvé par le Congrès, car son coût est estimé à près de 30 milliards de dollars et les démocrates n’en veulent pas, justement parce que lui le veut. Cet édifice est devenu un marqueur des deux côtés, un symbole possible de la réussite de l’action du Président ou, au contraire, de la capacité active d’opposition des démocrates. Il y a donc blocage.