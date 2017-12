Donald Trump ironise sur le changement climatique et provoque une nouvelle polémique

Climato-sceptique affirmé, Donald Trump s'est de nouveau illustré sur Twitter en ironisant sur le changement climatique, alors que l'hiver s'installe aux Etats-Unis avec des températures polaires. "Dans l'Est, cela pourrait être la veille du jour de l'an LA PLUS FROIDE jamais connue. Peut-être pourrions-nous nous servir un tout petit peu de ce bon vieux réchauffement climatique que seul notre pays, et pas les autres, était sur le point de payer des MILLIERS DE MILLIARDS DE DOLLARS afin de se protéger.

Couvrez-vous!" a écrit le président américain.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 décembre 2017