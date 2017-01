Donald Trump ou la fin de l'ère des néo-conservateurs : vers une meilleure relation avec l'Amérique ?

Décryptage

Et une petite valse ! Apres une année de déchirements politiques, l’Autriche défend ses traditions et retrouve son unité à Paris. Ce samedi soir, comme chaque année, la communauté autrichienne de France va se retrouver à Paris pour un bal viennois, après une année politique difficile pour l'Autriche.

Atlanti-culture "Bilan de l'histoire" : C'est beau et tonique, une immense culture top bilan histoire rene grousset Ce début d'année peut être une bonne occasion de découvrir une des synthèses les plus riches de notre Histoire, faite en 1946 par René Grousset, et très opportunément rééditée. Un très bon outil de compréhension du monde d'aujourd'hui.

Feu sur la Maison Blanche ! Comment apprendre à haïr Donald Trump en 5 leçons… C’est pas bien compliqué. Il suffit de lire nos journaux, d’écouter nos radios et de regarder nos télévisions.

Bonnes feuilles Comment les pouvoirs publics comptent sur la paupérisation relatives des retraités pour lancer des promesses réconfortantes 1930 : la IIIe République instaure un système obligatoire de retraites par capitalisation. 1941 : une loi de Vichy officialise sa transformation en un régime « par répartition » calqué sur les « chaînes d’argent » de l’escroc Charles Ponzi. Sous la Ve République, inégalités et rigidités bureaucratiques se durcissent. Aujourd’hui, notre système de retraite doit être non seulement réformé, mais restructuré, pour devenir viable, gouvernable et respectueux des choix individuels. Extrait de "La retraite en liberté" de Jacques Bichot, aux Editions cherche-midi (1/2).

Bonnes feuilles Mécénat macabre : quand le Qatar et l'Arabie Saoudite sont soupçonnés de financer les djihadistes les plus radicaux Entre haine et paranoïa, la société française se fait de sa minorité musulmane et de l’islam français une représentation collective délirante, c’est-à-dire déconnectée de la réalité. C’est ce que Thomas Guénolé appelle l’islamopsychose. Il s’attelle, dans ce livre, à pointer les erreurs et à déconstruire les préjugés assénés sur ces sujets par Manuel Valls, Gilles Kepel, Éric Zemmour et bien d’autres. Extrait d'"Islamo-psychose" de Thomas Guénolé, publié chez Fayard (1/2).

Bonnes feuilles Ras le Pôle ! Quand François Hollande pointe la courbe du chômage, les naïfs regardent son doigt Après eux, comment sauver la France ? Décidément, le quinquennat de François Hollande ne fut qu'une longue succession d'oraisons funèbres. Mort des illusions anticapitalistes de la gauche. Mort de la lutte contre la finance ennemie...