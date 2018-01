Donald Trump échappe au "shutdown" de l’administration américaine au prix d’un mauvais deal pour lui

Après un report du vote du Sénat, initialement prévu le 21 janvier, les Etats-Unis ont finalement évité un "shutdown" qui aurait conduit à un blocage de l'administration fédérale. Comment ce compromis a pu être trouvé ? S'agit-il d'une victoire ou d'une défaite pour Donald Trump ?

Jean-Eric Branaa : En réalité le Shutdown a bien eu lieu, mais il n’a duré qu’un temps très limité, c’est-à-dire moins de trois jours, ce qui permet de n’avoir aucune conséquence –notamment financière– pour les employés fédéraux qui étaient ainsi pris en otage.

Le compromis a été trouvé après d’intenses négociations bi-partisanes qui ont duré tout le week-end.

Une majorité de sénateurs démocrates a finalement accepté de se ranger du côté du choix de leur leader, Chuck Schumer, en dépit d’une opposition très nette pour la solution proposée, manifestée par celle qui est à la tête des démocrates à la Chambre des représentants.

Le président aura bien du mal à se créditer d’une victoire cette fois-ci, même si la Maison-Blanche, par l’intermédiaire de sa porte-parole a immédiatement rappelé que l’accord qui a finalement été conclu avait déjà été proposé par Donald Trump lui-même à Chuck Schumer. Mais le leader des démocrates, qui est un vieux routier de la politique, a très bien joué la partie, en rappelant après l’annonce de l’accord que le président a été totalement absent de ces négociations, lui qui s’était vanté d’être le plus grand négociateur du pays. Et il est vrai que le silence de Donald Trump a été surprenant pendant tout ce weekend, d’autant qu’il avait annulé son déplacement à Mar-a-Lago et choisi de rester dans la capitale, sans pour autant sortir de la Maison-Blanche ou intervenir médiatiquement. On ne peut donc pas parler de victoire pour lui, d’autant qu’on ne parle plus de son mur, pour le moment alors qu’il avait opportunément tenté de le faire accepter par les démocrates vendredi et que ceux-ci étaient à deux doigts d’accepter.

Remarquons toutefois que les discussions de la soirée sur tous les plateaux de télés ont justement porté sur ce mur : Donald Trump a donc réussi à relancer le débat et à en faire un élément central de son plan visant à renforcer la sécurité nationale. Cette idée est désormais largement partagée au sein de son parti et on voit mal comment elle ne finira pas par aboutir.

Quelle est la responsabilité directe du Président ? Que révèle le cas d'espèce de ses relations avec le parti républicain ?

Jean-Eric Branaa : La responsabilité directe du président dans la fin du Shutdown est quasiment nulle. Pour ce qui est de sa responsabilité dans l’émergence du phénomène, c’est une autre histoire : on sait qu’il souhaitait un tel épisode au mois de mai, car il savait qu’il affaiblirait ainsi ses adversaires et les diviserait. En effet, on a toujours observé que les perdants dans ce genre d’affaires étaient les premiers qui cédaient, et que ces derniers étaient toujours rendus responsables du trouble causé, par le public. Et il faut bien reconnaître que Donald Trump n’a pas été à l’origine directe de la crise au Congrès, c’est quand même lui qui a largement soufflé sur les braises dans les premiers jours de janvier, avec une suite d’actions successives, apparemment sans lien entre elles, et qui ont mené à cette impasse sur la question budgétaire tout autant que sur celle de l’immigration. Tout est parti du livre de Michael Wolff, de l’altercation avec Steve Bannon –réelle ou mise en scène– qui a amené les démocrates à accepter de rentrer dans une négociation avec le président au sujet de la réforme de l’immigration et du statut des DACA, avant de tout faire capoter avec sa déclaration étonnante et hors de propos sur les « pays de merde ». Ayant créé le chaos, il n’a eu qu’à contempler son œuvre, alors que les démocrates très remontés refusaient en bloc de voter le collectif budgétaire et bloquaient partiellement la machine gouvernementale.