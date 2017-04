Donald Trump, 100 jours de pouvoir et déjà beaucoup de déceptions

Donald Trump a été élu en novembre de l’année dernière, il a pris véritablement le pouvoir le 20 janvier. Et depuis 100 jours , ses partisans de l’Amérique profonde commencent à déchanter. L’état de grâce n’aura pas duré longtemps.

Toute ressemblance avec une personnalité politique existante en France serait naturellement fortuite.

Donald Trump a été élu à la présidence des Etats-Unis grâce à un programme qui voulait répondre directement à une partie de la classe moyenne américaine particulièrement déclassée par la modernité, la révolution digitale et les effets de la mondialisation.

Elu en novembre, arrivé à la Maison Blanche le 20 janvier ? Donald Trump vient de passer ses premiers 100 jours et déjà l’état de grâce a pali.

Donald Trump a été élu par une petite majorité d’électeurs en difficulté dans les régions les plus touchées par la crise.

Il a été élu en promettant de restaurer la grandeur de l’Amérique, de réinstaller une industrie. Il a promis une reprise vigoureuse de l’économie (qui ne marchait pas si mal à la fin du mandat de Barack Obama) par une relance des grands travaux, il a promis de redonner aux blancs, laissés pour compte de la mondialisation la fierté d’être américains, il a promis de réparer toutes les erreurs qui avait provoqué la crise des subprimes et jeté à la rue trois millions d’américains qui se sont retrouvés dépossédés de tout. Il a promis de réguler le commerce mondial en freinant les importations chinoises, il a promis de rapatrier des équipement industriels qui sont allés au Mexique, il a promis de stopper l’immigration des latinos en construisant un mur à la frontière sud, il a promis de réguler la finance, il a même promis de revenir sur la réforme de la santé et notamment l’Obama Care, il a promis, tellement promis.

Donald Trump a été élu en s‘opposant violemment aux élites politiques, médiatiques, économiques et financières.

Quatre mois plus tard, qu‘a-t-il fait ? Il a tweeté, il a parlé, il a surtout beaucoup tergiversé, à tel point qu'il n’a réussi à faire passer aucun de ses projets phares. Alors son mandat ne fait que commencer certes, mais aucune de ses réformes ne s’annonce à l’agenda. Pire pour lui, il est obligé de faire machine arrière sur beaucoup de points.

Le bilan des premiers cents jours est assez décourageant pour tous ceux qui ont cru à ce qu’il disait.

1er point : Il n’a toujours pas réussi à constituer un cabinet efficace et cohérent. Il a nommé beaucoup de conseillers, beaucoup de secrétaires d’Etat, mais il a du rapidement en changer, tant leurs divergences étaient grandes. En fait, il n‘était pas au départ équipé en compétences et en professionnels pour exercer le pouvoir qu’il venait de conquérir. Entre «les Trumpistes » et ceux qui semblaient plus proches des réalités, il a du finalement choisir ceux qui connaissaient le fonctionnement de l’Etat. Le problème est que ce cabinet n’a pas de ligne stratégique très claire que ce soit en politique économique ou en politique étrangère. En fait, Donald Trump gouverne avec son clan, sa famille et notamment son gendre qui prend une importance grandissante.