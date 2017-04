Dominique Jamet : "Nicolas Dupont-Aignan salit définitivement son image, sa réputation, et ajoute à une faute morale certaine une probable erreur politique"

Il était une fois un parti. Un tout petit parti, une particule élémentaire, si j’ose dire. Mais ce parti et son fondateur s’enorgueillissaient à bon droit d’avoir ramassé le drapeau que la mort de Philippe Séguin, rentré sous terre, et le renoncement de Jean-Pierre Chevènement, rentré dans le rang, avaient abandonné à la poussière. Au-delà de ces deux prestigieux parrains, ce parti se présentait comme dépositaire de la vraie croix de Lorraine, garant et gardien de la fidélité aux principes qui avaient guidé la vie et l’action du général de Gaulle. Gaulliste, donc, en un temps où les indignes héritiers du brevet l’avaient laissé tomber en désuétude, républicain, patriote sans être nationaliste, humaniste, farouchement attaché à l’ordre et au progrès, à l’autorité de l’Etat et aux libertés individuelles, à la grandeur de la France et à la justice sociale, ce parti pour qui la défense de l’indépendance nationale aliénée par les deux syndicats d’intérêts qui alternaient au pouvoir et conduisaient allègrement notre pays à la ruine devait prévaloir sur les distinctions périmées entre la droite et la gauche, se voulait également accueillant aux "républicains des deux rives".

Ce parti tenait à distance et combattait simultanément avec la même ardeur le "système", désastreux, et les extrêmes, dangereux.

Ce parti, c’était Debout la République (Debout la France depuis octobre 2015), et son fondateur Nicolas Dupont-Aignan, député-maire de Yerres, qui avait spectaculairement claqué la porte de l’UMP en 2008 lorsque Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé et les autres avaient décidé de bafouer le verdict qu’avait prononcé le peuple lors du référendum de 2005.

J’ai adhéré à Debout la République en 2012. J’avais été séduit par le courage de Nicolas Dupont-Aignan, par l’image d’intégrité, de loyauté, de sincérité qu’il donnait, par son discours, par ses prises de position où je me reconnaissais, par l’évidence de son patriotisme, par l’exigence d’une démarche qui tranchait sur le fond marécageux de la politique politicienne. Je l’étais aussi par le dévouement, le désintéressement, l’implication totale des cadres, des militants, des adhérents d’un mouvement dont il était clair comme le jour qu’ils faisaient passer leurs convictions avant toute ambition personnelle.

"Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul", c’est la devise, c’est le panache de Cyrano. Nous avons illustré cette devise, nous avons eu ce panache cinq années durant. Nous avons traversé le désert sous le regard condescendant des grands médias et des "grands partis", indifférents aux insinuations malveillantes, aux railleries, au scepticisme que suscite immanquablement une entreprise généreuse et folle chez tous ceux – le plus grand nombre – qui ne respectent que la force, l’argent, le pouvoir. Moins de 2% pour Nicolas Dupont-Aignan à la présidentielle de 2012, moins de 4% aux européennes de 2014, moins de 4% aux régionales de 2015…Dieu, que le chemin était long, difficile, jalonné d’obstacles. Dieu, que la pente était raide, mais c’était une pente qui allait dans le sens de la montée. Nous la gravissions allègrement, sans savoir si et quand nous atteindrions les sommets.