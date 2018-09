"Dix-sept ans" : Intime, profond, bouleversant, et remarquablement écrit

Bonnes Feuilles Comment Homo Sapiens a failli être la victime de sa grosse tête

Homo sapiens est décidément une drôle d’espèce. On le pensait apparu quelque part en Afrique de l’Est il y a 200 000 ans, et voilà qu’on détecte sa présence bien plus tôt, et sur tout le continent. Et il nous réserve bien d'autres surprises, à découvrir dans le dernier livre de Silvana Condemi, "Dernières nouvelles de Sapiens", publié chez Flammarion.