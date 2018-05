Dividendes du CAC40 : Pourquoi le rapport d’Oxfam n’a aucun autre interêt réel que de permettre à Cécile Duflot de revenir dans le débat

Cécile Duflot avait quitté la politique par la porte du fond du PS, elle revient en politique en passant par la fenêtre d’une ONG spécialisée dans l’aide à la pauvreté. Mais pas sur le terrain de la pauvreté, elle le fait en orientant Oxfam dans une polémique très parisienne sur la politique des profits des grandes entreprises et l’utilisation des dividendes.

Alors, si vous vous étonnez qu’une ONG internationale connue pour le travail remarquable qu’elle fait depuis des années pour lutter contre la pauvreté , publie une analyse de la politique de dividendes pour dénoncer le caractère excessif des distributions en France, on est obligés de constater que la nouvelle Directrice générale n’a pas perdu de temps pour réorienter la communication de l’organisation sur le complot des plus riches (et ils sont français), histoire sans doute d’expliquer que s’il y a beaucoup de pauvreté dans le monde c’est aussi parce qu’il y a des trop riches.

Un peu facile comme explication.

C’est vrai mais c’est tellement banal de souligner qu’il existe une relation de causalité entre les riches d’un côté et les pauvres de l’autre, qu’on en conclut qu’il suffirait d’appauvrir les riches pour avoir moins de pauvres alors qu’il faudrait mieux installer des process pour enrichir les pauvres

Cécile Duflot qui avait annoncé qu‘elle quittait définitivement la politique s’est donc attaquée à cette équation, une autre façon de faire de la politique.

Officiellement Oxfam ne fait pas de politique, Oxfam est une ONG internationale qui travaille en collaboration avec les grandes organisations internationales comme l’OMC, l’ONU ou le FMI, pour venir en aide aux plus pauvres dans le monde et trouver des mécanismes d’enrichissement et de création de valeur.

A ce propos, Oxfam n’a pas été la dernière ONG à regarder de façon favorable la mondialisation et tout le phénomène d’émergence économique que la globalisation a permis d’installer dans des pays qui étaient jusqu’alors déshérités et qu'on appelait sous développés et qui sont devenus des pays en voie de développement, pour accéder à la catégorie des pays émergents.

Oxfam vit de subventions gouvernementales et de dons que lui font les entreprises et les particuliers les plus riches. Comme beaucoup d’ONG.

Jusque là rien à dire.

Sauf que l’organisation française de cette ONG a publié une analyse de la politique de distribution des dividendes des entreprises du CAC 40, dont les conclusions sous jacentes sont assez violentes dans la conjoncture actuelle.

Oxfam n’a rien découvert, rien produit comme informations nouvelles. Oxfam a simplement repris ce qui existe dans tous les rapports d’activité des entreprises cotées, tout ce qui a été dit en assemblée générale des actionnaires et analysé par tous les cabinets d’analystes financiers.

C’est donc une piqure de rappel.