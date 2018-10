Christophe Guilluy : "Seuls 20 à 30% de gens d’en haut peuvent encore espérer une amélioration de leurs conditions de vie dans les pays occidentaux. Et les autres l’ont bien compris"

Atlantico : Dans votre dernier livre No Society, vous élargissez votre thème de la France périphérique à l'échelle internationale, pour décrire la disparition de la classe moyenne occidentale. N'est-on pas déjà entrer dans l'étape suivante, depuis le Brexit, Trump, Salvini, la percée de l'AfD en Allemagne, ou la chute d'Emmanuel Macron dans les sondages en France ? Y voyez-vous la suite du modèle "néolibéral", ou sa fin programmée ?

Christophe Guilluy : Cela fait des années que l'on nous parle de la disparition de la classe ouvrière, des régions désindustrialisées, de la crise du rural, etc..

et après nous avons pu voir que d'autres pays avaient les mêmes signes de précarisation, comme les Etats-Unis, la Grèce, la Grande Bretagne etc…La Vague populiste est alors arrivée, et tout cela forme un tout qui s'appelle la disparition de la classe moyenne occidentale.

Cela permet d'identifier la puissance des mouvements politiques que l'on voit surgir un peu partout dans le monde occidental mais aussi l'état de ces sociétés au sens large. On peut débattre à l'infini sur le concept de classe moyenne, mais il s'agissait bien de parler d'une classe majoritaire dans laquelle tout le monde était intégré, de l'ouvrier au cadre, et c'est bien cela qui se détériore aujourd'hui. Nous sommes dans un processus de sortie lente - mais dans un processus de sortie quand même - de la classe moyenne de la part des différentes catégories qui la composent, les unes après les autres. C'est ce que j'ai voulu identifier. La notion de classe moyenne est déjà morte mais on utilise encore cette catégorie comme si elle existait encore. Mais en réalité, en parlant des classes moyennes aujourd'hui, on parle des catégories supérieures.

Finalement, quand on regarde les élections, toutes les vagues populistes reposent sur deux éléments. D'une part, une sociologie, c’est-à-dire le socle de l'ancienne classe moyenne que sont les catégories populaires, ouvriers, employés, petits paysans, petits indépendants, etc…et on retrouve ces mêmes catégories partout. Et d'autre part des territoires. C'est la géographie des périphéries avec à chaque fois les mêmes logiques quel que soit le pays occidental que l'on considère. Il y a des pays plus riches que d'autres - l'Allemagne n'est pas l'Italie - et les contextes nationaux restent pertinents. Il n'empêche que l'on voit bien que dans un pays très riche comme l'Allemagne, il y a bien un décrochage par le bas des catégories modestes, il y a une société qui se clive avec un phénomène de polarisation de l'emploi qui a des effets. On est toujours dans le mythe d'une mutation en douceur des sociétés, mais ce n'est pas le cas. Il y a des inégalités qui progressent à peu près partout, que le pays soit riche ou non, qu'il soit en excédent ou en déficit, cela attaque partout. Même si cela prend différemment selon les contextes. Les classes ouvrières britannique et américaine ont été fracassées beaucoup plus rapidement que la classe populaire française. Il y a les effets de l'État providence en France qui sont réels, et qui a fait que nous avons encore des catégories protégées dans notre pays.

Emmanuel Macron est donc paradoxalement le résultat électoral de cet État providence ?

Emmanuel Macron a fait des scores de dirigeant soviétique dans les grandes métropoles, avec des pourcentages incroyables à Paris, Bordeaux, Toulouse etc…Emmanuel Macron se sauve avec les deux gros bataillons que sont les retraités et les fonctionnaires – la majorité des fonctionnaires ont voté Macron – qui sont les deux catégories qui sont en train d'être tondues par ce président. Nous sommes donc effectivement à la limite d'un système qui se raccroche à des catégories encore protégées mais le vent tourne.

On a toujours dit que les retraités sauvaient le système. Mais jusqu'à quand ? Aujourd'hui, 30% des 53-69 ans vivent sous le seuil de pauvreté, nous voyons les choses se transformer en douceur pour des catégories que l'on pensait préservées. Cela est le contexte français, mais en Grande Bretagne par exemple, les retraités ont été fracassés tout de suite et n'ont pas hésité à voter en faveur du Brexit. L'idée que les retraités vont continuer à protéger le système est à mon avis un leurre. C'est la même chose pour les fonctionnaires, les catégories B et C qui s'en prennent plein la figure ne vont pas éternellement protéger un système dont elles ne bénéficient pas. Cela est vraiment intéressant de constater que tout évolue partout mais toujours en fonction des contextes. La classe moyenne italienne par exemple, qui a commencé sa chute dans les années 2000, ce qui a beaucoup été la conséquence des effets de l'euro, mais à la fin, nous avons bien ce qui représentait le modèle social et culturel de l'ensemble des pays développés qui est en train de s'effondrer.

En 1981, les Français votaient François Mitterrand alors que Reagan et Thatcher prenaient le pouvoir dans le monde anglo-saxon, menant une politique qui fut imité par la France dès 1983. Percevez-vous également l'élection d'Emmanuel Macron comme un simple contre-temps, un anachronisme d'une tendance en cours ?

On peut dire cela, ce décalage est réel. Mais quand on regarde en détails, cela est assez logique notamment pour ce que je viens de dire. Nous avons quand même un État providence qui fonctionne encore en France et bien évidemment le décalage s'est fait à ce niveau-là. Les catégories modestes ont été relativement mieux protégées en France qu'elles ne l'ont été aux Etats-Unis ou en Grande Bretagne. On a bien un contexte français très particulier avec une fonction publique très importante etc…c'est là-dessus que nous faisons la différence. Mais une fois encore, cela n'est qu'une question de temps. Et le temps joue effectivement vers la disparition de cette classe moyenne. C'est donc bien la structuration sociale de l'ensemble des pays développés qui est en train de se modifier avec ces 20-30% de gens "en haut" qui vont s'en sortir et une immense classe populaire qui n'est plus dans l'espoir d'une amélioration de ses conditions de vie.