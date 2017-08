Discours du président à l’occasion de la Semaine des Ambassadeurs : ce que l’on sait du macronisme diplomatique

Atlantico.fr : Ce 29 août, Emmanuel Macron tiendra un discours en ouverture de la Conférence des Ambassadeurs, ce qui sera l'occasion d'exposer plus longuement la nouvelle doctrine de l'Elysée sur les questions de politique étrangère de la France. Au regard d'un contexte mouvant, de la Présidence Trump, au Brexit, en passant par l'Allemagne, et à la Russie, quels sont les changements attendus par rapport au précédent quinquennat ? Que peut on attendre de la doctrine Macron pour la France ?

Bruno Tertrais : Emmanuel Macron a souhaité annoncer une évolution doctrinale avec un retour au "réalisme" après dix ans d'égarement, mais on est là dans un débat théorique et surtout à mon sens assez artificiel.

La diplomatie française était déjà largement dans une logique "réaliste" et il n'y a eu aucune rupture, aucun tournant dans ce domaine depuis son élection. Dans les faits, ce qui est le plus marquant dans les premiers mois de sa présidence, c'est sa volonté de briser des tabous, de provoquer de manière à mon sens constructive, et de créer des rapports de forces de manière assez intelligente. On l'a vu avec les rencontres avec Poutine, Trump et Netanyahu, mais aussi plus récemment en stigmatisant le comportement du gouvernement polonais, d'une manière beaucoup plus directe que ce n'est habituellement le cas entre membres de l'Union.

Cyrille Bret : C’est le grand rendez-vous institutionnel du président Macron en matière de politique étrangère. Chaque année la conférence des Ambassadeurs est un événement annuel déterminant pour la conduite de la politique étrangère de la France : le chef de l’Etat expose sa vision du monde et donne ses instructions au corps diplomatique français pour l’année qui vient. Pour le président Macron, l’exercice aura une portée d’autant plus importante qu’il s’agira de sa première occurrence. La question que se posent tous les diplomates français et étrangers, les observateurs des relations internationales et, plus largement, l’opinion publique est de savoir quelle est la « doctrine Macron » en politique étrangère. Qu’est-ce que le macronisme appliqué aux affaires du monde ?

Depuis le début de la présidence Macron, plusieurs lignes de forces sont apparues dans l’action extérieure du chef de l’Etat. En Europe, le candidat Macron s’est très tôt déclaré pour un renforcement des liens avec l’Allemagne et avec Bruxelles. Seul candidat explicitement européiste, Emmanuel Macron, une fois président, s’est ouvertement engagé pour le renforcement de l’échelon fédéral et contre les mouvements centrifuges et souverainistes portés, depuis le Brexit par le groupe de Visegrad. La sortie du président contre la ligne polonaise la semaine dernière en Bulgarie illustre cette tendance. Préserver la construction européenne et développer les coopérations, tel sera sans doute le message clé du Président face aux ambassadeurs.

Sur la scène mondiale, le Président de la République a manifesté une grande capacité au rapport de force, notamment avec les partenaires américains et russes. Face à un président américain omniprésent mais brouillon dans les crises syriennes, coréennes ou otaniennes, le président français a affiché la force du pays notamment en conviant le président américain aux célébrations du 14 juillet. Le but du président français sera de rappeler que la France a, à la différence des Etats-Unis (mais aussi de l’Allemagne et du Royaume-Uni), une vision du monde et une stratégie mondiale. Lutte contre le terrorisme, contre le réchauffement climatique, contre la prolifération nucléaire et contre les replis protectionnistes, tels seront les messages adressés à l’allié américain par le président, à travers les ambassadeurs rassemblés à Paris.