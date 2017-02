Discours sur l'état de l'Union : Donald Trump, héritier de Ronald Reagan

Ce 28 février, Donald Trump prononcera son premier discours aux élus du Congrès en tant que président des Etats-Unis. A l’occasion, il détaillera le projet de son administration et peut-être son budget. Les grandes lignes en sont déjà connues. Elles ont répétées discours après discours pendant la campagne électorale de 2016 : sécurité face au terrorisme islamique, contrôle des frontières et de l’immigration, renforcement de l’appareil militaire (une hausse de 10% du budget du Pentagone est envisagée), renégociation des traités commerciaux, rénovation des infrastructures économiques et relance de la production énergétique nationale et de la machine industrielle américaine…

A y regarder de près, ce programme ressemble singulièrement à celui de Ronald Reagan en 1981.

Cela ne devrait pas surprendre. "MakeAmerica Great Again", "Rendre sa grandeur à l’Amérique", le slogan électoral de Donald Trump était déjà celui de la campagne présidentielle de Ronald Reagan. Certes le contexte international est différent. La guerre contre le terrorisme islamique a succédé à la Guerre Froide, mais il s’agit aujourd’hui comme hier de gagner, pas de gérer le status-quo. Pour le reste l’appel au renouveau économique et à l’indépendance énergétique sonne comme un écho au "nouveau matin" que Reagan appelait hier de ses vœux. De même que la volonté reaganienne de libérer l’entreprenariat américain des chaines que l’Etat fédéral et les syndicats avaient placé sur lui, trouve son prolongement dans la volonté "trumpienne" de dérèglementer massivement l’économie.

Alors que les médias et l’opposition démocrate dénoncent Donald Trump comme un despote autoritaire et fascisant – sorte d’amalgame ignominieux d’Hitler, Mussolini et Berlusconi - c’est dans un passé plus récent, et strictement américain, qu’il convient de trouver sa véritable filiation.

La preuve en est encore venue ce week-end à National Harbor dans le Maryland avec la tenue du CPAC, (Conservative Political Action Convention) la réunion annuelle du mouvement conservateur américain. Dans la foulée de l’élection de Donald Trumpcette réunion était d’abord une célébration de la victoire, aussi exaltante qu’inattendue, du camp conservateur. Ce fut ensuite un étalage des réformes attendues ou en cours. L’esprit de Ronald Reagan a été régulièrement invoqué et Donald Trumpy a été ovationné. Mais c’est la venue de Steve Bannon, son conseiller personnel, qui a fait sensation.

Bannon, est le stratège en chef de la nouvelle administration. Les médias le dépeignent comme l’éminence grise – voire carrément noire – du pouvoir; le cerveau du président (qui, bien sûr, en serait dépourvu !). Ilsen ont fait l’idéologue en chef de la Maison Blanche, le Savonarole du néo-populisme américain. Bannonest surtout un lieutenant de marine, ayant servi sept ans sous les drapeaux, et un diplômé de Georgetown et Harvard qui fut banquier d’affaires pour Goldman Sachs avant d’intégrer la politique par le biais du journalisme engagé.