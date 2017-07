Discours au Congrès : ces 3 dossiers sur lesquels Emmanuel Macron aurait tout intérêt à sortir de l’ambiguïté

Edouard Husson : Je vous propose de dépersonnaliser la question, pour commencer l'analyse.

Sur les trois sujets majeurs que vous mentionnez, la France poursuit à peu près la même politique depuis une trentaine d'années. En politique étrangère, François Mitterrand a fait revenir la France dans l'organisation occidentale de l'Europe et du monde - le basculement fut définitif, paradoxalement, à l'occasion de la fin du communisme. L'Union Européenne, dont les traités font référence à l'OTAN est le cadre dans lequel s'est déployée la politique étrangère française de l'ère Mitterrand à aujourd'hui. En matière de sécurité, même chose, il faut remonter à François Mitterrand, au moment où sont conçus les accords de Schengen. Jamais aucun président français ne les a, depuis lors, remis en cause, même quand il devenait clair que la sécurité aux frontières de l'Union n'était pas assurée avec la rigueur promise dans le cadre de Schengen. Quant aux questions budgétaires, elles sont, là encore, traitées, depuis 1983, dans le cadre obligatoire de la convergence monétaire franco-allemande. Le problème n'est pas l'équilibre budgétaire - il doit toujours être une priorité; mais la politique de changes fixes (jusqu'à ne plus pouvoir en sortitr par la monnaie unique), système dans lequel s'est enfermée la France - alors que nous vivons depuis les années 1970 en régime mondial de changes flottants. Remarquons que le pays n'arrive jamais à revenir à l'équilibre budgétaire souhaité car le pays est privé de cet instrument que devrait être l'ajustement monétaire permanent à la conjoncture mondiale. Il me semble que, sur le budget, le nouveau président a déjà levé un coin du voile: la France tiendra ses engagements budgétaires sans exiger une politique de change active de la part de la BCE - rien de nouveau sous le soleil élyséen ; en matière de sécurité, on ne voit pas venir d'exigence sur l'application stricte des accords de Schengen par nos partenaires; quant à la politique étrangère, le nouveau président envoie des signes contradictoires vis-è-vis des Etats-Unis mais il n'a jusqu'ici pas signifié autre chose que sa volonté de rester dans le cadre occidental.

Christophe Bouillaud : Il me semble tout de même que la ligne générale du « macronisme » est déjà très claire à ce stade, entre le parcours d’Emmanuel Macron lui-même, sa campagne électorale pour la présidentielle, et ses premiers actes en tant que Président de la République, pour ne pas parler de l’orientation de ses premier et second gouvernements. D’un point de vue très général, Emmanuel Macron est donc libéral en économie, européiste en géopolitique, et bonapartiste dans sa relation à la société française. Cela veut dire par exemple, comme on l’a vu lors du dernier Conseil européen, qu’il veut relancer l’ «Europe de la défense » en lien avec l’Allemagne, et si possible obtenir une « Europe qui protège », toujours en lien avec l’Allemagne, en matière économique et sociale. De ce même fait, il ne peut qu’être pour un sévère ajustement des finances publiques françaises pour respecter les règles en vigueur depuis le Traité de Maastricht. La Cour des comptes vient en plus de lui donner son appui marqué à travers son récent Rapport. Sa réforme du marché du travail part de considérations semblables, avec un fort affichage face aux investisseurs pour constituer la vitrine extérieure d’une France qui se réforme enfin et où l’on peut donc investir sans appréhensions excessives. Pour ce qui est des questions de politique étrangère et celles de sécurité, on sent bien déjà que le réalisme l’emporte en pratique sur les grandes envolées qui célèbrent par ailleurs la France patrie des Droits de l’Homme. Le discours de Versailles devrait donc confirmer cette triple orientation générale – libérale, européiste, bonapartiste - en l’inscrivant dans l’intérêt général de la France et des Français sur le long terme.