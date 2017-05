Dis-moi combien tu gagnes à 25 ans et je te dirai ce que tu vas gagner tout le reste de ta vie

Atlantico : Une étude trans-universitaire américaine (lire ici) menée récemment sur les origines des inégalités salariales tend à montrer qu'en matière d'inégalités, tout se joue avant 25 ans. En effet, les augmentations sont particulièrement significatives à stade de la vie professionnelle, et le seraient moins à partir de la quarantaine. Pourquoi notre premier salaire détermine-t-il donc si fortement le reste de notre carrière ?

Joël Hellier : Aux Etats Unis comme en France, l’essentiel de la qualification est acquise à l’issue des études précédant la vie professionnelle. Il y a de ce point de vue une grande différence avec, par exemple, les pays Scandinaves où il n’est pas rare de s’arrêter pendant sa vie professionnelle pour reprendre ses études.

De plus, il n’est pas totalement anormal de constater une progression ralentie à partir de la quarantaine, en particulier pour les métiers fondés sur une qualification professionnelle assez précise, dès lors qu’il n’y a pas de formation permanente et de remise à niveau systématique.

Cela reflète simplement l’obsolescence accélérée des techniques et des qualifications correspondantes.

Ce phénomène est-il aussi vérifiable en France qu'il semble l'être aux Etats-Unis ?

Il n’y a pas à ma connaissance d’études permettant de comparer la position des différents pays sur le degré de détermination de l’avenir professionnel à 25 ans. En fait, tout semble indiquer qu’en France, comme aux Etats Unis où en Grande Bretagne, l’avenir professionnel des individus est non seulement largement déterminé à cet âge, mais en fait bien avant.

J’aimerais d’ailleurs souligner qu’une certaine stabilité de la hiérarchie professionnelle après 25 ans n’est pas obligatoirement problématique dès lors qu’elle reflète l’aptitude et la capacité de travail des individus. Si ces dernières se révèlent avant 25 ans, le maintien des hiérarchies professionnelles et de revenu après 25 ans est logique. En revanche, ce qui est problématique, c’est une situation où ces hiérarchies ne reflètent pas les aptitudes et l’effort, mais plutôt l’origine sociale et familiale.

De ce point de vue, la France partage avec les Etats Unis, le Royaume Uni et l’Italie, une situation particulière : celle d’un pays où la position dans la hiérarchie éducative et la hiérarchie des revenus est très fortement déterminée par le milieu social et familial. Une mesure assez habituelle de cette détermination sociale et familiale est ce que les chercheurs en sciences sociales appellent l’élasticité intergénérationnelle. Sans entrer dans des détails techniques, il suffit d’indiquer que plus cette élasticité est élevée, plus la détermination familiale et sociale des individus est forte. Or, elle est comprise entre 0,4 et 0.5 en France, aux Etats Unis et au Royaume Uni, contre une valeur entre 0.15 et 0.25 dans les pays Scandinaves et au Canada. Les autres pays se situent entre ces deux groupes, avec par exemple une valeur de 0.35 en Allemagne. Plus préoccupant : cette détermination sociale et familiale s’est sensiblement amplifiée en France dans les dernières décennies, comme le montre plusieurs travaux (voir en particulier : ‘Skill Premia and Intergenerational Education mobility: The French Case’, Economics of Education Review, vol. 39, 2014).